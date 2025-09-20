Cứ 2 tháng một lần, tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" được tổ chức nhằm xoa diệu nỗi đau thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân ung thư. Đây là tâm huyết của đội ngũ công tác xã hội, sự chung tay của các nhà hảo tâm đối với những "chiến binh K" đang chống chọi với bệnh tật từng ngày.

Phương thuốc quý cho tâm hồn

Tại chương trình, chị Trần Thỵ Cẩm Tú, huấn luyện viên yoga và là người đã chiến thắng ung thư 2 lần, chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình vượt qua nỗi đau và trở thành nguồn cảm hứng cho các "chiến binh K". Không chỉ truyền cảm hứng, thông điệp chị muốn gửi là giúp các bệnh nhân ung thư cảm nhận rằng họ không đơn độc trong "cuộc chiến" này.

Để đồng hành với bệnh nhân K, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức đưa vào hoạt động chương trình yoga chữa lành dành cho bệnh nhân ung thư và thân nhân tại nhà nghỉ bệnh nhân.

Không gian tập luyện giản dị, không cầu kỳ, chỉ có vài tấm thảm, ánh sáng nhẹ và những giai điệu êm dịu, song lại trở thành nơi để nhiều bệnh nhân tìm thấy sự cân bằng. Với những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, những đợt truyền hóa chất kéo dài, những ca phẫu thuật mệt nhoài, những đêm dài không ngủ vì lo lắng… đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần của họ bị bào mòn.

Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” do Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tổ chức nhằm tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân

Trong bối cảnh ấy, yoga xuất hiện như một "liều thuốc" đặc biệt, có thể chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn. Một lớp học đặc biệt, nơi tình yêu thương và nghị lực tạo nên những phép mầu. "Tâm lý tích cực có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị, giúp bệnh nhân cảm thấy được động viên và hỗ trợ từ cộng đồng. Những cái ôm và sự chia sẻ tình cảm có thể mang lại sức mạnh tinh thần cho người bệnh" - chị Cẩm Tú chia sẻ.

Bà N.T.M.C (61 tuổi, Đồng Tháp) - bệnh nhân K vú - xúc động chia sẻ sau một buổi tập: "Sau ca mổ, tôi mệt lắm, nhiều khi nằm suy nghĩ miết mà buồn. Nhưng khi tham gia lớp yoga, được hít thở chậm rãi, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Nghe câu chuyện của những người cùng cảnh, tôi lại có thêm hy vọng. Tinh thần tôi được nâng lên rất nhiều".

Ông L.K.C (62 tuổi, Đồng Nai) bị u não vốn di chuyển khó khăn nhưng vẫn cố gắng tham gia. Ông kể: "Lúc đầu không nghĩ mình tập được. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình, tôi thử từng động tác nhỏ, thấy cơ thể như được mở ra, nhẹ nhõm hơn. Tinh thần tôi thoải mái hẳn. Đó là điều kỳ diệu" - ông C. nói.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" góp phần xoa dịu cảm giác nặng nề trên hành trình hóa trị, xạ trị. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ trở thành món quà tinh thần quý giá, tiếp thêm sức mạnh để họ kiên cường giành lại sự sống. "Món quà tinh thần như chạm tới trái tim của mỗi "chiến binh" để các cô bác cảm thấy được quan tâm, không cô đơn và có thêm nghị lực để bước tiếp trong quá trình điều trị" - ThS Hiển bày tỏ.

Tiếp thêm sức mạnh

Ít nhất mỗi tháng một lần, anh Phan Thanh Vũ (ở TP HCM) cùng nhóm bạn tổ chức nấu ăn rồi đến phát cho bệnh nhân và thân nhân của họ tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Từng chăm sóc người thân bị K, anh Vũ chứng kiến cảnh người bệnh đau đớn, mệt mỏi sau mỗi lần hóa trị, xạ trị. Chưa kể, nhiều người bệnh lâm vào cảnh khó khăn, bán đất, bán nhà để chạy chữa nên những ánh mắt, nụ cười, một lời động viên có ý nghĩa vô cùng lớn với họ. Ban đầu, anh tự bỏ tiền ra để nấu ít phần bánh canh, hủ tiếu, cơm tấm… đến tặng. Việc làm của anh dần dần được bạn bè, người thân ủng hộ. Không chỉ góp tiền, họ còn góp sức, đứng ra phát những phần ăn, nước, sữa… cho bệnh nhân K. "Cứ âm thầm như thế, vậy mà tôi làm được hơn 10 năm. Tôi cũng không nhớ mình đã nấu và phát bao nhiêu phần ăn cho bệnh nhân. Chỉ thấy khi chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho họ khiến tôi và các bạn trong nhóm rất vui" - anh Vũ bộc bạch.

Nhận được phần hủ tiếu từ tay anh Vũ, ông N.C.T (60 tuổi, ở TP HCM, điều trị ung thư phổi) rất xúc động. "Một phần ăn nóng hổi được các cô chú trao bằng hai tay, người nhận cũng cảm thấy vui. Chúng tôi được tiếp thêm động lực để cố gắng điều trị, vượt qua bệnh tật" - ông T. bùi ngùi.

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM tổ chức nhiều chương trình mới đồng hành với bệnh nhân K - như yoga thư giãn và phục hồi, rạp chiếu phim nhí (1 tháng/lần cho bệnh nhi kèm tiệc buffet), Trạm mì 0 đồng (phục vụ 100 ly mì trưa thứ tư hằng tuần cho bệnh nhân đến khám tại bệnh viện), Siêu thị lưu động (xe hàng phục vụ bệnh nhân mỗi tháng/lần), Bữa ăn sáng (tặng 100 phần ăn sáng vào thứ hai hằng tuần), Bữa trưa vui vẻ (tặng 100 phần ăn trưa mỗi ngày), Chiếc xe thần kỳ (phục vụ chiều thứ ba hằng tuần dành cho bệnh nhi đang hóa trị tại giường), Bữa tiệc mơ ước (tổ chức sinh nhật hằng tháng cho bệnh nhi)…

BS.CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho biết bên cạnh việc điều trị y tế, sự đồng hành và chia sẻ về mặt tinh thần có vai trò rất quan trọng trong hành trình chiến đấu với bệnh tật của người bệnh. "Các chương trình không chỉ trao tặng những món quà thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp ấm áp về tình yêu thương và sự đồng hành, giúp bệnh nhân vững tin hơn, cảm nhận được sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực để kiên cường vượt qua những ngày gian khó" - bác sĩ Hiếu trải lòng.

Năng lượng chữa lành Ở mỗi buổi tập, các bệnh nhân - những "chiến binh K" - của Bệnh viện Chợ Rẫy không còn đơn độc. Họ cùng nhau tập thở, cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau chia sẻ câu chuyện. Từ đó, một cộng đồng chữa lành được hình thành, nơi mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.



