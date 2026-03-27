Kinh tế

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Bài và ảnh: Đức Anh

Tỉnh Gia Lai chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Gia Lai không đi theo lối mòn "trải thảm đỏ" bằng những ưu đãi đơn thuần mà lựa chọn cách tiếp cận căn cơ hơn: Cải cách toàn diện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Từ "xin - cho" sang "phục vụ - đồng hành"

Tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng việc chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp (DN). Điểm thay đổi lớn nhất là sự chuyển dịch trong tư duy điều hành, từ "xin - cho" sang "phục vụ - đồng hành".

Chính quyền địa phương không chỉ đẩy mạnh việc cấp phép mà còn chủ động hỗ trợ DN trong suốt vòng đời dự án. Từ khâu tiếp cận thông tin, hoàn tất thủ tục cho đến triển khai, vận hành, xử lý vướng mắc cho DN..., tất cả đều nhanh gọn, rõ ràng trách nhiệm.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là việc Gia Lai chuẩn hóa và số hóa dữ liệu đầu tư. Danh mục dự án, quy hoạch, quỹ đất, cơ chế ưu đãi được công khai trên nền tảng số, tích hợp vào hệ thống một cửa. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giảm thời gian và chi phí, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình tìm hiểu và triển khai dự án.

Sự thay đổi này cũng kéo theo việc chuyển động đồng bộ trong toàn bộ hệ thống. Các sở - ngành, phường - xã thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Việc gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ xử lý hồ sơ tạo áp lực cải cách từ bên trong, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Với DN, những thay đổi nêu trên đang tạo ra niềm tin rõ rệt. Ông Lee Soo Man, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Blooming Sky (chủ đầu tư Dự án Khu văn hóa - thể thao - giải trí kết hợp thương mại - dịch vụ - du lịch quy mô 308 ha tại xã Cát Tiến), đánh giá cao việc đón tiếp và đồng hành của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Điều đó đã tạo động lực để DN định hướng xây dựng một trung tâm văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ châu Á, thu hút các thương hiệu giải trí quốc tế.

Không chỉ đẩy mạnh thu hút đầu tư, Gia Lai còn chú trọng "nuôi dưỡng" dự án. Khâu giám sát sau cấp phép được tăng cường, kịp thời giúp DN tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh quy mô hoặc bổ sung vốn khi cần thiết. Qua đó, hàng trăm dự án đã được điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm hàng ngàn tỉ đồng, cho thấy sự linh hoạt trong việc điều hành và cam kết đồng hành với DN của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu văn hóa - thể thao - giải trí kết hợp thương mại - dịch vụ - du lịch tại xã Cát Tiến

Đón làn sóng đầu tư mới

Ngày mai, 28-3, Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với quy mô lớn, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội nghị dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có khoảng 700 DN trong và ngoài nước, cho thấy sức hút ngày càng tăng của địa phương.

Tại hội nghị, Gia Lai sẽ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỉ USD. Bên cạnh đó, khoảng 130 dự án khác sẽ được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng số vốn hơn 8 tỉ USD.

Hội nghị còn là dịp để Gia Lai giới thiệu định hướng phát triển trong giai đoạn tới với 5 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics và kinh tế đô thị. Đây là những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và là xu thế phát triển bền vững.

Gia Lai không chỉ "mở cửa" mà còn nâng cao tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án được ưu tiên phải có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo giá trị gia tăng cao.

Theo ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, kỳ vọng lớn nhất từ hội nghị không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn hình thành các mối liên kết hợp tác bền vững. Từ đó, Gia Lai có thể tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của DN địa phương.

Trong bối cảnh dòng vốn đang dịch chuyển mạnh về các địa phương còn nhiều dư địa phát triển, Gia Lai được xem là "vùng đất mới" giàu tiềm năng. Với nền tảng cải cách đã được thiết lập cùng quyết tâm rõ ràng, địa phương này đang đứng trước cơ hội bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. 

Nhiều lợi thế vượt trội

Sau khi sáp nhập các địa phương, Gia Lai hiện có diện tích gần 21.600 km², dân số khoảng 3,5 triệu người. Đến nay, tỉnh đã nhanh chóng định hình bộ máy, xác lập chiến lược phát triển rõ ràng, trở thành điểm đến đáng quan tâm trên bản đồ đầu tư.

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia, nhìn nhận Gia Lai hội tụ nhiều lợi thế vượt trội về nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và năng lượng.


    Thông báo