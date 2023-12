Đồng hành, góp thêm sức bật cho Tây Ninh

Ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc (bìa phải) - trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện xã An LưẢnh: Hữu Hưng

Cùng Cảnh sát biển hướng đến ngư dân Hải Phòng

Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" và cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho ngư dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã An Lư; trao tặng 500 tờ Báo Người Lao Động cho người dân, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1.

Trung tá Lê Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự phối hợp của Báo Người Lao Động đã góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

M.Chiến - T.Đức - N.Hưởng