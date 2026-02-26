HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đồng hành nâng cao đời sống người lao động

Bài và ảnh: THANH NGA

Sau kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, người lao động đã trở lại làm việc với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn

LĐLĐ TP HCM vừa thông tin công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 trong hệ thống Công đoàn thành phố. Theo đánh giá của LĐLĐ thành phố, năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện sắp xếp lại tổ chức, không còn Công đoàn cấp quận - huyện, do đó, Công đoàn thành phố đã tập trung mọi nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo Tết phù hợp để đem đến một cái Tết trọn vẹn nghĩa tình cho đoàn viên - lao động.

Nhiều chương trình chăm lo thiết thực, ý nghĩa

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết với phương châm "Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết, vui Tết" chuỗi hoạt động chăm lo Tết từ cấp thành phố đến Công đoàn cơ sở bảo đảm các tiêu chí thiết thực, vừa chăm lo vật chất vừa chăm lo tinh thần, đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng, địa bàn, doanh nghiệp (DN)... tạo dấu ấn trong đoàn viên - lao động, cộng đồng DN và xã hội.

Qua chuỗi hoạt động cao điểm Tết, đã có hơn 2,8 triệu đoàn viên - lao động được chăm lo với tổng kinh phí 3.772 tỉ đồng. Trong đó, chi từ ngân sách tài chính Công đoàn là 3.263 tỉ đồng, còn lại là sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm... Con số ấn tượng ấy là minh chứng rõ nét thể hiện quyết tâm đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên - lao động trong dịp Tết.

Nổi bật nhất là chương trình trao tặng 350.000 phần quà Tết cho đoàn viên - lao động khó khăn với hình thức chuyển khoản, thuận tiện hơn cho người lao động (NLĐ). Hay chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" với trên 765 chương trình được tổ chức tại các tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở chăm lo hơn 90.430 lượt đoàn viên - lao động. Chương trình gắn với các hoạt động văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân, cảm ơn NLĐ, bữa cơm tất niên, khen thưởng đoàn viên - lao động tiêu biểu, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị... đã tạo niềm vui, không khí hứng khởi cho NLĐ trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, chương trình "Chuyến xe Công đoàn", "Chuyến xe mùa xuân", "Chuyến tàu Công đoàn", "Chuyến bay Công đoàn" cùng nhiều hoạt động tại cơ sở và các khu vực nhà trọ có đông công nhân (CN) - lao động như: Bữa cơm tất niên Công đoàn, hội thi gói bánh chưng, bánh tét; nấu thịt kho hột vịt trao tặng CN - lao động… cũng đã góp phần tạo nên mùa xuân đặc biệt và ý nghĩa cho hàng chục ngàn đoàn viên - lao động.

Đồng hành nâng cao đời sống người lao động - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH 3Q Vina, trên “Chuyến xe mùa xuân” về Nghệ An đón Tết

Vững tin vào tổ chức Công đoàn

Dịp Tết vừa qua, anh Nguyễn Minh Châu, nhân viên tại đội đầu máy toa xe, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (phường Xuân Hòa, TP HCM), đã có những trải nghiệm đáng nhớ.

Công việc thường ngày của anh là kiểm tra, bảo trì các thiết bị trên tàu để bảo đảm yêu cầu vận hành an toàn cho hành khách. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh được phân công 3 ca trực trong những ngày Tết, gần như ăn Tết trên tàu và tại nhà ga.

Anh tâm sự dù đi làm trong ngày Tết nhưng luôn trong tâm thế vui vẻ, bởi bản thân được góp phần giúp mọi người có cái Tết an toàn, thuận lợi trong đi lại. "Ngoài các ca trực, tôi cũng có những phút giây đoàn viên nên Tết vẫn trọn vẹn. Đặc biệt, tôi và các đồng nghiệp rất vui khi làm việc xuyên Tết đã được Công đoàn thành phố đến thăm, tặng quà. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ" - anh nói.

Gia đình chị Hoàng Thị Thảo, CN Công ty TNHH 3Q Vina (phường Phú Định, TP HCM), cũng đã có một mùa Tết đặc biệt nhất sau 6 năm. Đó là niềm vui đoàn tụ với gia đình tại Nghệ An nhờ chương trình "Chuyến xe mùa xuân" của LĐLĐ TP HCM, Zalopay và Báo Người Lao Động tổ chức. Được gặp lại người thân, trải nghiệm hương vị Tết quê sau nhiều năm khiến chị rất hạnh phúc. "Tôi cũng hy vọng tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục duy trì các chuyến xe mùa xuân, chuyến xe Công đoàn để có nhiều NLĐ được hưởng niềm vui sum họp giống như tôi" - chị Thảo bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Minh Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 3Q Vina, cho biết công ty có trên 500 lao động. Dịp Tết vừa qua, ngoài thưởng Tết DN chi trả, Công đoàn công ty đã trích kinh phí chăm lo thêm cho mỗi NLĐ 500.000 đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ gần 100 trường hợp khó khăn, đưa NLĐ cùng người thân về quê sum họp...

Ông Thịnh chia sẻ: "Sự giúp sức của LĐLĐ thành phố rất kịp thời và ý nghĩa đối với NLĐ. Tôi kỳ vọng năm 2026, Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục củng cố bộ máy theo mô hình mới, tổ chức thêm nhiều chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên - lao động. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng có của tổ chức Công đoàn". 


