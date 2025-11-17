Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp tại biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp tại biên giới

H.Thanh - Tr.Thường

Sáng 16-11, tại xã Ia Nan, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS ở 7 xã biên giới.

Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và tỉnh Gia Lai, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh. Các trường dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Gia Lai có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, đồng thời là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. "Những ngôi trường này cũng là biểu tượng tinh thần, văn hóa, đoàn kết các dân tộc, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, các trường sẽ trở thành nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi đầy đủ tiện ích cho học sinh" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dự lễ khởi công xây dựng các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. Các trường có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.300 học sinh.

Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp tại biên giới - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring ở xã Đắc Pring. Ảnh: BÙI NGỌC

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị, địa phương đã trao quà cho các trường học, trong đó có những học sinh khó khăn, vượt khó.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 5 xã biên giới. Cụ thể, đó là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS A Vương (xã A Vương); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn (xã Hùng Sơn); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS La Êê (xã La Êê); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS La Dêê (xã La Dêê); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring (xã Đắc Pring).

Tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết việc xây dựng các trường học liên cấp tại khu vực biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại vùng biên cương Tổ quốc. Tại TP Đà Nẵng, 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS được khởi công xây dựng trong dịp này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo