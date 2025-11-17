Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp tại biên giới

Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và tỉnh Gia Lai, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh. Các trường dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Gia Lai có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, đồng thời là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. "Những ngôi trường này cũng là biểu tượng tinh thần, văn hóa, đoàn kết các dân tộc, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, các trường sẽ trở thành nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi đầy đủ tiện ích cho học sinh" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dự lễ khởi công xây dựng các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. Các trường có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.300 học sinh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring ở xã Đắc Pring. Ảnh: BÙI NGỌC

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị, địa phương đã trao quà cho các trường học, trong đó có những học sinh khó khăn, vượt khó.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 5 xã biên giới. Cụ thể, đó là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS A Vương (xã A Vương); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn (xã Hùng Sơn); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS La Êê (xã La Êê); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS La Dêê (xã La Dêê); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring (xã Đắc Pring).

Tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết việc xây dựng các trường học liên cấp tại khu vực biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại vùng biên cương Tổ quốc. Tại TP Đà Nẵng, 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS được khởi công xây dựng trong dịp này.