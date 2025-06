Động lực mới cho thị trường bất động sản

Người mua không còn e dè

Từ tháng 4 đến nay, nhiều chủ đầu tư đã đồng loạt mở bán dự án tại TP HCM và các vùng lân cận với lượng đặt chỗ tăng cao. Theo ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty News Property, niềm tin của nhà đầu tư đang trở lại nhờ triển vọng hạ tầng rõ ràng và tiến độ hoàn thiện nhanh của các công trình trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, các tuyến kết nối Nhà Bè, Nhơn Trạch, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một điểm sáng đáng chú ý là thị trường căn hộ chuyển nhượng. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy trong tháng 4-2025, tổng giao dịch thứ cấp toàn quốc đạt khoảng 7.600 căn, tăng 67% so với tháng trước. Riêng phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận 3.400 căn, mức cao nhất trong vòng 12 tháng và gần gấp 3 lần so với mức "đáy" hồi tháng 2.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, cho rằng sự phục hồi của thị trường thứ cấp đến từ 3 yếu tố: nhu cầu ở thực tiếp tục mạnh mẽ, đặc biệt từ người trẻ; dòng tiền đầu tư đang rút khỏi đất nền kém thanh khoản để quay về căn hộ có pháp lý rõ ràng; yếu tố mùa vụ khiến lượng giao dịch dồn về tháng 3 và 4. Ông Tiến cũng nhấn mạnh người mua ngày nay không chỉ chú trọng giá hay diện tích mà còn cân nhắc yếu tố kết nối hạ tầng, chất lượng sống và khả năng cho thuê.

Cùng lúc, hàng loạt dự án lớn từng vướng pháp lý đang được tháo gỡ, mở đường cho quá trình cấp sổ hồng và tái triển khai. Tại TP HCM, Novaland đã được giải quyết các vướng mắc quan trọng liên quan đến quy hoạch, tiền sử dụng đất tại các dự án như Richstar, Botanica Premier, Victoria Village, Lakeview City hay The Water Bay. Ở Đồng Nai, tỉnh cũng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho các khu vực thuộc TP Biên Hòa, tạo điều kiện pháp lý cho các dự án như Aqua City, Long Hưng, Waterfront tiếp tục phát triển.

Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa, tín hiệu tích cực hiện nay đến từ sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách điều hành và niềm tin thị trường. Các dự án căn hộ tầm trung tại TP HCM và vùng ven ghi nhận lượng đặt mua tốt nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và lãi suất ngân hàng ưu đãi. "Người mua không còn e dè, bởi họ thấy rõ thị trường đang đi lên đúng như kỳ vọng từ đầu năm" - ông Quang nhận định.

Phạm Đình