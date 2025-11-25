HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Động lực mới từ sân bay Long Thành

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối để khởi công 3 khu công nghiệp gần sân bay Long Thành vào tháng 12 tới

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương sẽ đồng loạt khởi công xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Long Đức 3 (hơn 244 ha), Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 (1.000 ha) và Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1 (1.000 ha), đều gần sân bay Long Thành.

Hoàn thành kiểm đếm, phê duyệt bồi thường

Những ngày giữa và cuối tháng 11, công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường liên quan 3 KCN đều đang gấp rút vào khâu cuối cùng, tạo nền tảng quan trọng để các dự án sớm triển khai đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, công tác rà phá bom mìn, cưa cây cao su đang được khẩn trương thực hiện.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cho biết đã chuẩn bị mặt bằng sạch theo yêu cầu của tỉnh để khởi công các dự án. Với phần diện tích còn lại, doanh nghiệp sẽ thực hiện những thủ tục liên quan đến đấu thầu thanh lý tài sản, cưa cắt cây cao su để bàn giao mặt bằng.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, công ty thống nhất cao với chủ trương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn toàn đồng tình với những chính sách bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư hạ tầng 3 KCN hỗ trợ hợp lý cho công ty để tái đầu tư sản xuất, bảo đảm công bằng giữa các nhà đầu tư.

Động lực mới từ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị mặt bằng để khởi công Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn

Liên quan KCN Xuân Quế - Sông Nhạn, xã Xuân Quế phải thu hồi 233 thửa đất cao su, 74 thửa đất hộ gia đình và phần còn lại là đất công. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, phần diện tích đất cao su, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cây trồng với tổng kinh phí hơn 285 tỉ đồng. Phía UBND xã Xuân Quế đã thông qua phương án bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất hơn 147 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi đất vào ngày 11-11. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND xã Xuân Quế sớm xác nhận nguồn gốc đất và rà soát nhu cầu tái định cư để tỉnh triển khai các bước tiếp theo đối với phần đất hộ dân sử dụng.

Đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp đã kiểm đếm 100%, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cây cao su hơn 204 tỉ đồng và đã chi trả đợt 1 gần 285 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND các xã Long Phước, Phước Thái khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất hộ dân; cung cấp phương án giá đất để lập phương án bồi thường; đồng thời rà soát nhu cầu tái định cư của người dân.

Riêng KCN Long Đức 3, toàn bộ diện tích thuộc công ty cao su quản lý đã được phê duyệt phương án bồi thường 100% và chi trả đầy đủ. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND xã Bình An sớm hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất các trường hợp hộ gia đình, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường.

Nhiều kỳ vọng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất thủ tục liên quan, bàn giao mặt bằng sớm nhất có thể, trước mắt bảo đảm các vị trí làm lễ khởi công. UBND các xã khẩn trương hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đối với những trường hợp còn lại để lập phương án, tiến hành chi trả bồi thường, thu hồi đất. Riêng phần kiến nghị hỗ trợ thêm, chủ đầu tư KCN và ngành cao su thỏa thuận, thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích hai bên.

Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh việc đồng loạt khởi công 3 KCN ngày 19-12 có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Những dự án được khởi công đúng tiến độ không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo động lực phát triển bền vững cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm những vướng mắc, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Theo Ban Quản lý các KCN, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai, KCN Xuân Quế - Sông Nhạn được định hướng là KCN sinh thái, tập trung vào những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên các loại hình công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, công nghệ số, công nghiệp chế tạo tự động hóa, công nghiệp vật liệu mới, thiết bị y tế. Dự báo sẽ tạo thêm khoảng từ 22.500 - 37.500 lao động.

Dự án KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp dự kiến sẽ cần khoảng 30.000 lao động. Đại diện Công ty Cổ phần KCN Tân Hiệp (chủ đầu tư) cho biết, dự án được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - logistics đáp ứng các tiêu chí: Hiện đại, phát triển theo mô hình KCN xanh - thông minh - tích hợp, sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo áp mái, hệ thống xử lý nước thải và chất thải tiên tiến; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững; không gian xanh và các khu chức năng hỗ trợ toàn diện như khu lưu trú, sinh hoạt cho chuyên gia, nhà ở cho công nhân, bệnh viện, trường học liên cấp, trường đào tạo nghề, khu thể thao, siêu thị và các tiện ích khác phục vụ cho chuyên gia, người lao động trong KCN.

Đặc biệt, dự án hướng tới đáp ứng tiêu chí KCN sinh thái theo UNIDO (2017) và góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050) của Việt Nam. 

4 tháng trước, Ban Quản lý các KCN, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 cho KCN Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp và Xuân Quế - Sông Nhạn. Trong đó, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp và Xuân Quế - Sông Nhạn được định hướng phát triển theo mô hình KCN - Đô thị - Dịch vụ, bảo đảm hài hòa giữa sản xuất, sinh hoạt và dịch vụ thương mại.


Toàn cảnh lễ xuất quân Đồng Nai lên đường chi viện Đắk Lắk sáng 25-11

Toàn cảnh lễ xuất quân Đồng Nai lên đường chi viện Đắk Lắk sáng 25-11

(NLĐO)-Gần 300 cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên... mang theo 10.000 túi thuốc, 2.000 suất thuốc, 2.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá

(NLĐO)-Khu đất "vàng" hơn 50 ha giáp sông Đồng Nai được định giá khởi điểm là hơn 9.300 tỉ đồng, dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới

Xã Bình Minh, Đồng Nai với dấu ấn bảo đảm an sinh xã hội

(NLĐO)-Xã Bình Minh trên cơ sở sáp nhập 2 xã Bắc Sơn và Bình Minh (huyện Trảng Bom cũ) có dân số gần 110.000 người với diện tích 36,7 km2.

