Thời sự Chính trị

Động lực quan trọng của quan hệ song phương

Thục Anh

Ngày 1-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines.

Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu của Philippines trong thương mại và đầu tư, trong đó bao gồm lĩnh vực công nghệ. Việt Nam là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất.

Động lực quan trọng của quan hệ song phương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành với nhà đầu tư; mong các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ diễn đàn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, xứng đáng với tầm mức của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường.


