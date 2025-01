Động lực tăng trưởng mới của TP HCM

Phải khác biệt, có sức hút

Lợi thế của thành phố đang là mức độ sẵn sàng tương đối tốt, cạnh tranh về chi phí hoạt động so với nhiều TTTC quốc tế khác. Quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng Việt Nam trong vài năm qua thuộc vào nhóm nhanh nhất trong khu vực. Tỉ lệ người dân có tài khoản ngân hàng, khả năng tiếp cận tài chính toàn diện cũng tương đối cao...

Dù vậy, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, ĐH Kinh tế TP HCM, cho rằng TTTC quốc tế đặt tại thành phố phải được xây dựng khác biệt so với những trung tâm hiện hữu như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc). Nếu ra đời sau mà lối đi không khác biệt sẽ không đủ sức hấp dẫn dòng vốn đầu tư từ khắp thế giới đổ về.

Trong các giải pháp, cần khung pháp lý rõ ràng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Thành phố có thể học tập những mô hình TTTC quốc tế của các nước, nghiên cứu rút ngắn giai đoạn thực hiện để triển khai hiệu quả, thành công hơn.

"Phải gỡ được vướng mắc lớn nhất hiện nay trong hình thành TTTC quốc tế là dòng vốn chưa được trung chuyển tự do. Các trung tâm đang vận hành trên thế giới như Singapore, Dubai, Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) đều cho phép dòng vốn được tự do trung chuyển. Việt Nam đang vướng quy định về ngoại hối nên dòng tiền của nhà đầu tư muốn chuyển ra nước ngoài, phải thực hiện các bước chứng minh theo quy định. Nay có thể nghiên cứu áp dụng mô hình khu tài chính tự do, trong đó dòng vốn nước ngoài khi chảy vào sẽ được tự do chuyển đổi với hạn mức, điều kiện nhất định" - PGS-TS Nguyễn Hữu Huân góp ý.