Bạn đọc

Đồng Nai bất ngờ xuất hiện mưa đá, nhiều người lần đầu chứng kiến

Minh Châu

(NLĐO) - Cơn mưa xảy ra kèm theo nhiều hạt đá khiến không ít người dân bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến

Chiều 25-5, tại phường Trảng Bom, TP Đồng Nai đã xuất hiện cơn mưa đá hiếm gặp.

Theo người dân địa phương, cơn mưa xảy ra lúc gần 17 giờ cùng ngày kèm theo nhiều hạt đá khiến không ít người dân bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến.

Theo ghi nhận, hạt đá rơi dày trong thời gian ngắn, kích thước như những viên bi nhỏ, nhiều người dân đang lưu thông bất ngờ do cơn mưa đá đã phải dừng lại trú mưa.

Một người dân cho biết, đây là lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng này, mưa đá thậm chí còn làm thủng mái tôn, rớt vào bên trong nhà dân.

Clip mưa đá

Chiều 25-5, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Đồng Nai, xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá cục bộ. Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là hiện tượng lạ.

Lý giải về hiện tượng này, ông Nguyễn Phước Huy cho hay: Mưa đá hình thành do sự xung đột giữa các luồng khí nóng và lạnh, tạo ra dòng đối lưu cực mạnh. Quá trình này đẩy hơi nước lên độ cao rất lớn, nơi nhiệt độ dưới 0 độ C, khiến hơi nước đóng băng thành các hạt đá.

Thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày một số địa phương trên địa bàn TP Đồng Nai xuất hiện mưa nhỏ đến mưa vừa ở vài nơi. Đặc biệt, tại khu vực phường Trảng Bom bất ngờ xuất hiện mưa đá to bằng đầu ngón tay. Vì vậy, nhiều người đã dùng điện thoại quay clip mưa đá đăng lên mạng xã hội.

"Mưa ban đầu vài hột to bằng đầu ngón tay cái, lúc sau chỉ bằng hột bắp. Mưa đá trong thời gian ngắn, thưa và trong phạm vi hẹp nên ảnh hưởng không nhiều" - ông Huy nói.

TP Đồng Nai xuất hiện mưa đá, người dân bất ngờ - Ảnh 1.

Những hạt mưa đá xuất hiện tại phường Trảng Bom, TP Đồng Nai

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Đồng Nai, lượng mưa đo được ở Trảng Bom chỉ đạt 9,4 mm. Cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút, từ 16 giờ 55 phút đến 17 giờ 35 phút.

Trong khi đó, một số khu vực lân cận mưa to hơn. Đặc biệt, khu vực ngã ba Giang Điền, chợ Quảng Biên trên Quốc lộ 1 xảy ra ngập cục bộ.

Cũng theo ông Huy, đầu mùa mưa và chuyển mùa là thời điểm thường xuyên xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật.

Ông Huy cảnh báo trong thời gian sắp tới, địa bàn TP Đồng Nai và lân cận đang trong thời điểm đầu mùa mưa, mưa dông có khả năng cao kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, mưa đá. Do đó, người dân cần chú ý đề phòng thiệt hại do các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này gây ra.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá, những khu vực nào cần chú ý?

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá, những khu vực nào cần chú ý?

(NLĐO) - Dự báo ngày và đêm 18-5, nguy cơ mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh xảy ra ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

Đợt nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, đề phòng mưa dông, lốc, sét và mưa đá

(NLĐO) - Dự báo từ ngày ngày mai 17-5, đợt nắng nóng diện rộng xảy ra nhiều khu vực trên cả nước sẽ kết thúc.

Chuyên gia lý giải về hiện tượng mưa đá nhiều hiếm gặp, hạt lớn bằng quả trứng gà, bóng tennis

(NLĐO) - Vì sao có hiện tượng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis xảy ra trong những ngày gần đây?

