Đồng Nai cấm lưu thông qua cầu Hóa An để bắn pháo hoa đêm giao thừa

Ngày 28-1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin ngày 28-1 (29 tháng Chạp), để bảo đảm an toàn cho người dân vui chơi, xem bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cơ quan chức năng sẽ cấm lưu thông qua khu vực cầu Hóa An (TP Biên Hòa).

Cụ thể, bắt đầu từ 11 giờ ngày 28-1, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua nhánh giữa của cầu Hóa An để lắp đặt pháo hoa.

Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025, Đồng Nai bắn pháo hoa tại cầu Hóa An

Đến 22 giờ ngày 28-1, cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Hóa An. 23 giờ cùng ngày, cấm tất cả phương tiện lưu thông về hướng cầu Hóa An, cấm người đi bộ lên cầu Hóa An.

Các phương tiện sẽ được lưu thông trở lại sau khi hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ kết thúc an toàn.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo trong thời gian cấm lưu thông về hướng cầu Hóa An, các phương tiện lưu thông giữa 2 bờ sông Đồng Nai có thể di chuyển theo 3 phương án.

Hướng từ TP HCM và tỉnh Bình Dương về trung tâm TP Biên Hòa (khu vực gần cầu Hóa An), các phương tiện đi theo hướng từ Quốc lộ 1K đến ngã năm Cầu Hang, sang đường Nguyễn Tri Phương, ngã tư Chợ Đồn, cầu Bửu Hòa, đường Đặng Văn Trơn.

Hướng trung tâm TP Biên Hòa đi TP HCM và tỉnh Bình Dương, các phương tiện đi từ đường Nguyễn Ái Quốc sang đường Phan Đình Phùng, đường Hưng Đạo Vương, đường Hà Huy Giáp, đường Đặng Văn Trơn, đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Nguyễn Tri Phương (hoặc đường Nguyễn Thị Tồn) đến ngã năm Cầu Hang rồi di chuyển tiếp đến Quốc lộ 1K.

Hướng tỉnh Bình Dương về cầu Hóa An, các phương tiện lưu thông theo đường Bùi Hữu Nghĩa đến vòng xoay cầu Hóa An rẽ phải về hướng ngã năm Cầu Hang sang đường Nguyễn Tri Phương, ngã tư Chợ Đồn, cầu Bửu Hòa, đường Đặng Văn Trơn.

Ngoài địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai còn tổ chức bắn pháo hoa tại TP Long Khánh (sân vận động thành phố) trong 15 phút và các huyện: Long Thành (khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn), Tân Phú (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện) và Định Quán (công viên 17/3).