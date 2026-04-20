Kinh tế

Đồng Nai: Cấm một công ty tham gia đấu thầu dự án

Uyên Châu

(NLĐO) - Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh đối với Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát, trụ sở tại phường Trảng Dài.

Công ty Nhật Phát bị Đồng Nai cấm tham gia đấu thầu 4 năm vì gian lận - Ảnh 1.

Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai cấm Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát tham gia đấu thầu 4 năm

Nguyên nhân được xác định do Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát đã gian lận trong đấu thầu (làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu), làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khi tham dự gói thầu số 11 (tư vấn) giám sát thi công (toàn bộ công trình) thuộc dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An).

UBND tỉnh Đồng Nai xác định, hành vi trên bị cấm trong hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản 4, Điều 16, Luật Đấu thầu năm 2023.

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm (kể từ thời điểm ra quyết định là ngày 15-4-2026) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định trên, Công ty TNHH thiết kế xây dựng Nhật Phát có trụ sở chính ở tổ 27, khu phố 4, phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai). Mã số doanh nghiệp cấp lần đầu vào năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào năm 2025.

Đình chỉ nhà thầu vi phạm an toàn lao động

Đình chỉ nhà thầu vi phạm an toàn lao động

Sau hàng loạt vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động (ATLĐ) xảy ra ở các công trình xây dựng, công trình giao thông gần khu dân cư, Bộ LĐ-TB-XH đã có chỉ thị tăng cường, quản lý công tác ATLĐ.

Cần xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm

Vừa qua, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức, chủ đầu tư dự án Nhà máy Nước BOO Thủ Đức, ngưng hợp đồng thi công với Công ty Hyundai Mobis và tịch thu 5,7 triệu USD.

Điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi "vi phạm đấu thầu" ở Quảng Bình

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra 18 doanh nghiệp bị tình nghi có dấu hiệu vi phạm đấu thầu, mua bán hóa đơn trái phép...

Đồng Nai Dự án đấu thầu gian lận Nhật Phát
