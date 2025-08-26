HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng kết nối giao thông vùng và sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Để tăng cường kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, nhất là kết nối TP HCM với sân bay Long Thành, Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang phối hợp với các địa phương triển khai những dự án hạ tầng giao thông mang tính chất kết nối vùng như xây dựng các cầu đường bộ gồm: Cát Lái, Đồng Nai 2, Hiếu Liêm, Thạnh Hội, Xóm Lá, Tân An, Tân Hiền kết nối với TP HCM; cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối đến đường Vành đai 4 - TP HCM. Nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai tham gia vào các dự án là hơn 24.000 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Đồng Nai đề nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 9.300 tỉ đồng để làm dự án cầu thay phà Cát Lái

Bên cạnh đó, để triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, ngân sách tỉnh Đồng Nai cũng phải bố trí tham gia vào những dự án khác gồm: 50% chi phí giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (hơn 3.000 tỉ đồng); 50% tổng mức đầu tư Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM (gần 2.000 tỉ đồng); tham gia phần ngân sách nhà nước đối với Dự án đường Vành đai 4 - TP HCM (hơn 14.000 tỉ đồng).

Tham gia phần ngân sách tỉnh đối với Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (khoảng 474 tỉ đồng), tham gia phần ngân sách tỉnh đối với Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (hơn 1.200 tỉ đồng); thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (hơn 1.400 tỉ đồng); nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 (247 tỉ đồng).

Đồng thời, để tăng cường kết nối các địa phương trong tỉnh với Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai những dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng các tuyến đường tỉnh 769, 773, 770B với tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Nhằm tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa các dự án giao thông quan trọng, hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ địa phương nguồn kinh phí hơn 22.000 tỉ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí hơn 1.300 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; hỗ trợ nguồn vốn hơn 9.300 tỉ đồng đối với Dự án cầu Cát Lái và hỗ trợ nguồn vốn khoảng 11.300 tỉ đồng đối với Dự án cầu Mã Đà và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - TP HCM.

Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Sau sáp nhập, việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quyết định năng lực phát triển bền vững của TP HCM

Hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Bình Dương về đích

(NLĐO) - Các dự án này từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Thiếu cát san lấp, đề xuất làm cầu cạn cho hạ tầng giao thông phía Nam

(NLĐO) - Việc thi công cầu cạn không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

