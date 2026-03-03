HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" liên quan tiến độ 2 tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Tiến độ thực hiện 2 dự án giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành với TPHCM rất chậm, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng

Ngày 3-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C. Cả hai dự án rất quan trọng trong kết nối này đang rất chậm trễ dù lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhiều lần đôn đốc.

Tiến độ dự án sân bay Long Thành chậm trễ do vướng mắc giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Hình ảnh đường 25B đoạn qua địa bàn xã Nhơn Trạch

Đến thời điểm này, diện tích mặt bằng bàn giao của dự án nâng cấp đường 25B mới đạt khoảng 70%; khối lượng thực hiện so với hợp đồng được 44%. Trong khi đó, dự án xây dựng đường 25C mới chỉ bàn giao mặt bằng 35% và giá trị thực hiện chưa được 1%.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Chủ tịch UBND các xã Long Thành, Nhơn Trạch, Long Phước, Phước An báo cáo thường xuyên cho Đảng ủy xã để kịp thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực của địa phương cùng vào cuộc nhằm thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài các chính sách hỗ trợ, bồi thường của nhà nước, cần có các biện pháp khác của địa phương để vận động người dân, nhất là tuyên truyền những tấm gương tiên phong, đi đầu, có ảnh hưởng tích cực trong công tác vận động bàn giao mặt bằng; khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi hiểu về chủ trương, chính sách của nhà nước, mục tiêu, tầm quan trọng của dự án để sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất xử lý những kiến nghị của các địa phương; phối hợp với các chuyên gia, các trường lâm nghiệp để xác định tuổi của cây trồng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ chính xác cho người dân; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2026, kết quả báo cáo trước ngày 15-3.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò trong việc kiểm tra thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương, đơn vị để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý; theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết các vướng mắc về quản lý, sử dụng đất làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất.

Dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, dự án nâng cấp đường 25B có chiều dài hơn 9,2 km và dự án xây dựng đường tỉnh 25C dài hơn 2,6 km.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trên trong tháng 3, thi công các dự án hoàn thành trong tháng 6-2026.


