Đồng Nai giữ lại những trụ sở nào khi thực hiện chính quyền hai cấp?

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức mới đây tại cuộc họp với các sở, ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, lập hồ sơ sửa chữa 6 trụ sở.

Một góc trụ sở UBND TP Biên Hòa

Cụ thể, trụ sở của Trung tâm Công tác xã hội do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở Y tế) quản lý; trụ sở Đảng ủy Khối doanh nghiệp do Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý; trụ sở của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở Nội vụ) quản lý.

Trụ sở văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) do Sở Dân tộc và Tôn giáo quản lý; trụ sở Cục Thuế tỉnh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và cuối cùng là trụ sở Trung tâm Hành chính công TP Biên Hòa do UBND TP Biên Hòa đang quản lý, sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu trước ngày 10-5, Sở Tài chính hoàn thành rà soát và báo cáo UBND tỉnh.