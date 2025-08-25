Chiều 25-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng ngành Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh

Ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành, Giám đốc Sở VHTTDL Lê Thị Ngọc Loan cho biết từ việc thành lập Ty Văn hóa, Thông tin vào tháng 1-1976, trải qua nhiều lần sáp nhập và cơ cấu lại, đến năm 2008, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai chính thức được thành lập, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực.

80 năm qua, ngành VHTTDL luôn phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Không chỉ tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh mà các hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Người tốt, việc tốt" được đẩy mạnh, lan tỏa những giá trị nhân văn. Các lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, gia đình… không ngừng phát triển.

Đặc biệt, từ sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Nai (mới) mang diện mạo rộng lớn và đa sắc hơn, làm dày thêm chiều sâu văn hóa của vùng đất phương Nam.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động văn hóa, thể thao; Sở VHTTDL tặng quà tri ân đến các nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành VHTTDL tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, ngành VHTTDL cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người và phát triển bền vững. Ngoài ra, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Đồng Nai ra khu vực và thế giới.

Tính đến tháng 7-2025, tỉnh Đồng Nai có tổng số 119 di tích được xếp hạng. Trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 41 di tích quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh và gần 1.500 di tích đã được kiểm kê, hơn 400 các loại hình lễ hội diễn ra trong năm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Người tốt, việc tốt" được đẩy mạnh, lan tỏa những giá trị nhân văn với các mô hình "Gia đình văn hóa", "Khu phố, ấp văn hóa". Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 95/95 xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho nhân dân... Lĩnh vực thể thao không ngừng nâng cao thành tích trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, đã giành được nhiều huy chương các loại ở các giải đấu trong và ngoài nước.



