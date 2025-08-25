HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Lãnh đạo Đồng Nai định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh ra khu vực và thế giới

Chiều 25-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025).

Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng ngành Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh

Ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành, Giám đốc Sở VHTTDL Lê Thị Ngọc Loan cho biết từ việc thành lập Ty Văn hóa, Thông tin vào tháng 1-1976, trải qua nhiều lần sáp nhập và cơ cấu lại, đến năm 2008, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai chính thức được thành lập, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực.

80 năm qua, ngành VHTTDL luôn phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Không chỉ tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh mà các hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Người tốt, việc tốt" được đẩy mạnh, lan tỏa những giá trị nhân văn. Các lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, gia đình… không ngừng phát triển. 

Đặc biệt, từ sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Nai (mới) mang diện mạo rộng lớn và đa sắc hơn, làm dày thêm chiều sâu văn hóa của vùng đất phương Nam.

Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa- Ảnh 3.

Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa- Ảnh 4.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động văn hóa, thể thao; Sở VHTTDL tặng quà tri ân đến các nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành VHTTDL tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, ngành VHTTDL cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

 Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người và phát triển bền vững. Ngoài ra, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Đồng Nai ra khu vực và thế giới.

Tính đến tháng 7-2025, tỉnh Đồng Nai có tổng số 119 di tích được xếp hạng. Trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 41 di tích quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh và gần 1.500 di tích đã được kiểm kê, hơn 400 các loại hình lễ hội diễn ra trong năm.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Người tốt, việc tốt" được đẩy mạnh, lan tỏa những giá trị nhân văn với các mô hình "Gia đình văn hóa", "Khu phố, ấp văn hóa".

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 95/95 xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho nhân dân...

Lĩnh vực thể thao không ngừng nâng cao thành tích trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, đã giành được nhiều huy chương các loại ở các giải đấu trong và ngoài nước.


Tin liên quan

Đà Nẵng hợp nhất Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Đà Nẵng hợp nhất Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

(NLĐO) - Nhằm chuẩn bị cho việc sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng hợp nhất Sở Văn hoá và Thể thao với Sở Du lịch

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động khi đến dâng hương tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Quốc hội "chốt" chi hơn 122.000 tỉ đồng cho phát triển văn hoá

(NLĐO)- Kinh phí thực hiện chương trình phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2030 được Quốc hội quyết nghị tối thiểu là 122.250 tỉ đồng

tỉnh đồng nai Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phát triển văn hoá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo