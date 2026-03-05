Đồng Nai khởi động dự án kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đồng Nai khởi động dự án kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Dự án xây dựng Hương lộ 2 là công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị

Sáng 5-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khởi động Dự án thành phần 1, Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Khởi động dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư nhấn nút khởi động dự án

Dự án xây dựng Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60 m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỉ đồng.

Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư hơn 573 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công với diện tích đất thu hồi hơn 55 ha. 

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, Hương lộ 2 – tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành hay TPHCM chỉ còn khoảng 20 phút.

Khởi động dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây - Ảnh 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường: Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước tập trung cao nhất về nhân lực tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo đến ngày 2-9-2026 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng. 

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Phải xác định công tác vận động quyết định hàng đầu đến sự thành công đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện thật tốt, đạt kết quả cao và lấy dự án bồi thường Hương lộ 2 là dự án kiểu mẫu năm 2026 để lan tỏa đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong công tác xây dựng cơ bản thời gian tới.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng được khởi động, mở ra cơ hội có nơi an cư lạc nghiệp cho người dân có thu nhập trung bình.

Khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

(NLĐO) - Dự lễ khởi động dự án tái định cư, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh bảo đảm nơi ở mới, sinh kế tốt hơn cho người dân

AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho

Ngày 29-11-2025, AEON Việt Nam chính thức tổ chức Lễ Khởi động và Thi công Hạ tầng Kỹ thuật Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Mỹ Tho.

Chủ tịch Quốc hội tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 Hương Lộ 2 cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo