Đồng Nai khởi động dự án kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 5-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khởi động Dự án thành phần 1, Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư nhấn nút khởi động dự án

Dự án xây dựng Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60 m, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỉ đồng.

Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư hơn 573 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công với diện tích đất thu hồi hơn 55 ha.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, Hương lộ 2 – tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành hay TPHCM chỉ còn khoảng 20 phút.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường: Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước tập trung cao nhất về nhân lực tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo đến ngày 2-9-2026 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Phải xác định công tác vận động quyết định hàng đầu đến sự thành công đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện thật tốt, đạt kết quả cao và lấy dự án bồi thường Hương lộ 2 là dự án kiểu mẫu năm 2026 để lan tỏa đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong công tác xây dựng cơ bản thời gian tới.