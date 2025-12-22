Đồng Nai mạnh tay xử lý việc "chăn dắt" người xin ăn để trục lợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đồng Nai mạnh tay xử lý việc "chăn dắt" người xin ăn để trục lợi

Uyên Châu

(NLĐO)-Các trường hợp ép buộc, xúi giục, dụ dỗ, lợi dụng “chăn dắt” những người yếu thế đi lang thang, xin ăn nhằm mục đích trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 22-12, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai đề án giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn nhằm dẹp nạn "chăn dắt" người yếu thế đi xin ăn để trục lợi cũng như hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Đồng Nai mạnh tay xử lý việc "chăn dắt" người xin ăn để trục lợi - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: (AI)

Theo thống kê, trong năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận 172 lượt người, trong đó có 78 trẻ em và 66 người nước ngoài. Đến tháng 9-2025, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh chỉ còn quản lý 6 người lang thang, xin ăn.

Việc tập trung người lang thang xin ăn đã từng bước làm giảm đáng kể số người lang thang, xin ăn tại các khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, chợ,... trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan môi trường văn minh, lịch sự và tạo mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh Đồng Nai nhận định, dù số lượng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Thực tế cho thấy, có những người còn sức lao động nhưng không muốn làm việc, thích sống tự do, thậm chí giả làm người khuyết tật để xin tiền. Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng tổ chức, bảo kê hoặc cưỡng ép trẻ em, người cao tuổi và người yếu thế đi ăn xin nhằm trục lợi vẫn đang là vấn đề nhức nhối.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND cấp xã phối hợp lực lượng công an tập trung các đối tượng là người lang thang, xin ăn đưa vào những cơ sở trợ giúp xã hội công lập do ngành y tế quản lý.

Đối với những người là bệnh nhân lang thang, vô gia cư sẽ được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận điều trị - sau khi ổn định sức khỏe thì bàn giao đến Trung tâm công tác xã hội.

Tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân không nên trực tiếp cho tiền người xin ăn trên đường phố, vì hành động này vô tình có thể tiếp tay cho nạn "chăn dắt" mà nên ủng hộ thông qua các tổ chức từ thiện chính thống hoặc trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích các hội, đoàn thể, tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không phải lang thang kiếm sống.

Với những cá nhân, tổ chức thuê mướn, ép buộc, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo..., lợi dụng “chăn dắt” những người yếu thế đi lang thang, xin ăn nhằm mục đích trục lợi là vi phạm pháp luật, sẽ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Cần Thơ: "Mạnh tay" dẹp nạn chăn dắt, giả dạng người ăn xin để trục lợi

Cần Thơ: "Mạnh tay" dẹp nạn chăn dắt, giả dạng người ăn xin để trục lợi

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em đi xin ăn để trục lợi.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở Cần Thơ

(NLĐO) – Nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em đi ngậm dầu phun lửa ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người tại Cần Thơ nhằm thu lợi cá nhân

2 "bố con" rủ nhau đi "chăn dắt" rồi cưỡng đoạt tiền của nữ nhân viên quán hát mới 14 tuổi

(NLĐO)- Quen biết rồi nhận nhau làm bố con nuôi, Hùng và H. sau đó rủ nhau đi "chăn dắt" nữ nhân viên cho các quán hát karaoke ở Nam Định rồi cưỡng đoạt tiền

tỉnh đồng nai công tác xã hội mỹ quan đô thị Quỹ bảo trợ trẻ em chăn dắt ăn xin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo