Đồng Nai mạnh tay xử lý việc "chăn dắt" người xin ăn để trục lợi

Ngày 22-12, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai đề án giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn nhằm dẹp nạn "chăn dắt" người yếu thế đi xin ăn để trục lợi cũng như hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Ảnh minh hoạ: (AI)

Theo thống kê, trong năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận 172 lượt người, trong đó có 78 trẻ em và 66 người nước ngoài. Đến tháng 9-2025, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh chỉ còn quản lý 6 người lang thang, xin ăn.

Việc tập trung người lang thang xin ăn đã từng bước làm giảm đáng kể số người lang thang, xin ăn tại các khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, chợ,... trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan môi trường văn minh, lịch sự và tạo mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh Đồng Nai nhận định, dù số lượng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Thực tế cho thấy, có những người còn sức lao động nhưng không muốn làm việc, thích sống tự do, thậm chí giả làm người khuyết tật để xin tiền. Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng tổ chức, bảo kê hoặc cưỡng ép trẻ em, người cao tuổi và người yếu thế đi ăn xin nhằm trục lợi vẫn đang là vấn đề nhức nhối.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND cấp xã phối hợp lực lượng công an tập trung các đối tượng là người lang thang, xin ăn đưa vào những cơ sở trợ giúp xã hội công lập do ngành y tế quản lý.

Đối với những người là bệnh nhân lang thang, vô gia cư sẽ được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận điều trị - sau khi ổn định sức khỏe thì bàn giao đến Trung tâm công tác xã hội.

Tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân không nên trực tiếp cho tiền người xin ăn trên đường phố, vì hành động này vô tình có thể tiếp tay cho nạn "chăn dắt" mà nên ủng hộ thông qua các tổ chức từ thiện chính thống hoặc trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích các hội, đoàn thể, tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không phải lang thang kiếm sống.

Với những cá nhân, tổ chức thuê mướn, ép buộc, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo..., lợi dụng “chăn dắt” những người yếu thế đi lang thang, xin ăn nhằm mục đích trục lợi là vi phạm pháp luật, sẽ xử lý theo quy định.