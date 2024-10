Đồng Nai muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của TP HCM

Ngày 18-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM phối hợp với Sở Công Thương thành phố cùng tổ chức hội nghị triển khai chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa tỉnh Đồng Nai và TP HCM.



Đồng Nai có thế mạnh về sản phẩm chăn nuôi

Tại hội nghị, ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh có nhiều nhiều mặt hàng nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. Nhiều sản phẩm đã được xác nhận tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Đồng Nai giới thiệu sản phẩm tại hội nghị

Tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và triển khai được 50 chuỗi, 331 điểm bày bán sản phẩm an toàn đối với các mặt hàng thịt heo, thịt gà, trứng, sản phẩm chế biến từ thịt, rau quả, nấm và các sản phẩm chế biến từ sữa. Sản lượng hằng tháng gần 16.000 tấn thịt, rau củ quả, sản phẩm từ thịt, sữa (13.887 tấn thịt; 1.490 tấn sản phẩm chế biến từ thịt, sữa; 508 tấn rau, nấm) và hơn 10 triệu quả trứng. "Đối với sản phẩm OCOP, đến nay đã có 273 chuỗi liên kết với sự tham gia của 127 doanh nghiệp (DN), 70 hợp tác xã (HTX), 39 tổ hợp tác và 15.300 hộ gia đình; tỉ lệ giá trị sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực tiêu thụ qua chuỗi bình quân ước đạt 45,5%. Tuy nhiên, hiện nay sản lượng nông sản được tiêu thụ thông qua liên kết chưa tương xứng với sản lượng thực tế sản xuất, phần lớn việc tiêu thụ vẫn phải chịu sự chi phối từ các thương lái" - ông Sinh nói.

Từ thực tế này, ông Sinh nhấn mạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM để kết nối tiêu thụ nông sản vào hệ thống các siêu thị sẽ là cơ hội để các HTX, DN của Đồng Nai mở rộng, tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định lâu dài cho sản phẩm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, thông tin chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM là nội dung được lãnh đạo, UBND thành phố và Ủy ban MTTQ TP HCM phát động từ tháng 3-2024. Chương trình là giải pháp nâng cao trách nhiệm của các chủ thể gồm nhà cung cấp, nhà bán lẻ, người tiêu dùng và nhà nước. Mục đích định hướng hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường (đại diện là các hệ thống bán lẻ) với sự tham gia tự nguyện, tự giác, chủ động nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng; qua đó đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Đến nay đã có 8 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam xác định rõ cam kết, kiên trì giải pháp triển khai chương trình.

Theo ông Phương, các nhà cung cấp của Đồng Nai có thế mạnh về các loại gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả. Quy trình sản xuất của Đồng Nai khá chuyên nghiệp do sản xuất công nghiệp nhưng đa số còn gia công cho các thương hiệu lớn. "Các nhà phân phối của TP HCM đã có giao thương, kết nối với các nhà cung cấp tại Đồng Nai. Việc kiểm soát chất lượng thuận lợi cho các hệ thống phân phối, các cơ quan quản lý nhà nước tại TP HCM khi việc sản xuất tại vùng nguyên liệu này được chuẩn hóa, theo quy trình giám sát chặt chẽ của các nhà đầu tư" - ông Nguyễn Nguyên Phương đánh giá.

Cần giải pháp kết nối hiệu quả hơn

Trao đổi tại hội nghị, các DN, HTX sản xuất - kinh doanh tại Đồng Nai bày tỏ mong muốn có những giải pháp hiệu quả nhằm kết nối, hỗ trợ đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoài, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoài An Food, cho biết việc mua được sản phẩm chất lượng, an toàn là quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; còn việc cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng ra thị trường là trách nhiệm của nhà sản xuất. "Sau buổi hôm nay, tôi rất mong được hỗ trợ để tham gia vào chương trình truy xuất nguồn gốc, hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa, tham gia các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại TP HCM nói riêng, toàn quốc nói chung, cũng như hướng đến mục tiêu xuất khẩu" - bà Hoài bày tỏ.

Giám đốc một công ty xuất khẩu cà phê cho biết rất muốn tham gia thị trường trong nước nhưng còn ngần ngại vì mức độ cạnh tranh quá lớn và còn nhiều nhập nhèm về chất lượng giữa các sản phẩm. "Chúng tôi rất hy vọng chương trình sẽ tạo ra một sân chơi minh bạch, rõ ràng cho các DN đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn của chương trình" - giám đốc công ty này nói.

Tại buổi hội nghị, hơn 70 DN, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản của tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ bộ phận quản lý chất lượng của các nhà bán lẻ lớn gồm Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, Satra… để tìm phương án xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững cho nông sản chất lượng của tỉnh Đồng Nai tại TP HCM, tạo cơ sở để phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại.

Ngoài ra, 3 nhà cung cấp lớn của TP HCM là Saigon Co.op, Satra và Bách Hóa Xanh đã ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của 9 DN của tỉnh Đồng Nai.