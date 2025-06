Đồng Nai nghiên cứu phát triển Khu thương mại tự do khoảng 16 tỉ USD

Ngày 27-6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo Khu thương mại tự do "Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới - Cất cánh cùng sân bay Long Thành".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chủ trì hội thảo. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo Đề án Khu thương mại tự do. Theo đó, Khu thương mại tự do tại Đồng Nai gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Phước An với quy mô khoảng 8.100 ha.

Dự kiến thành lập với 4 phân khu chức năng, bao gồm: Khu chức năng sản xuất công nghiệp công nghệ cao; khu chức năng logistics; khu chức năng dịch vụ tài chính, thương mại; khu chức năng đổi mới sáng tạo. Tổng vốn đầu tư toàn khu khoảng 16 tỉ USD.

Giai đoạn một dự kiến thực hiện trong 5 năm, trên diện tích 3.700 ha với kinh phí hơn 9,2 tỉ USD.

Việc thành lập Khu thương mại tự do sẽ có tác động thu hút được nhà đầu tư chiến lược cho các ngành nghề mang lại giá trị gia tăng cao vào tỉnh Đổng Nai. Việc chuyển đổi cơ cấu sẽ tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, góp phần nhanh chóng tăng tổng sản phẩm GRDP hàng năm của địa phương. Qua đó, giúp nền kinh tế tỉnh Đồng Nai có sự đa dạng và thay đổi về chất, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế của cả tỉnh.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến thiết thực về đề án. Đây là những thông tin, tư liệu quan trọng giúp tỉnh Đồng Nai xây dựng hoàn chỉnh Đề án Khu thương mại tự do.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị Sở Tài chính khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh Đề án Khu thương mại tự do. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND những địa phương liên quan về quá trình xây dựng, phê duyệt đề án để quyết định thành lập Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai.

Đối với các sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao, đảm bảo những hoạt động triển khai liên quan đến Khu thương mại tự do Đồng Nai phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung và các quy định hiện hành.