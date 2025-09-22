Tối 21-9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống một số phường như Trấn Biên, Trảng Dài, Tân Triều (TP Biên Hòa cũ). Nửa tiếng sau, một số tuyến đường như Đồng Khởi, Bùi Trọng Nghĩa, Quốc lộ 1 trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Nước ngập trên Quốc lộ 1 trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa cũ)

Trên đường Đồng Khởi (ngã ba Trảng Dài), nước từ các con hẻm chảy ra như suối, phương tiện di chuyển chậm. Nước ngập hơn nửa bánh xe máy, ô tô. Một số nhà dân tại phường Trảng Dài, Tam Hiệp nước tràn vào trong, người dân không kịp di chuyển lên cao nên bị hư hại tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng dân quân và nhiều người dân địa phương đội mưa ra các miệng cống vớt rác để nước mau thoát và hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đo được tại Trạm Biên Hòa rất lớn, đạt 68 mm. Còn tại Trảng Bom vũ lượng mưa đạt 14 mm, các nơi khác chỉ mưa nhỏ.

Người dân cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.

Đường phố mênh mông nước

Xe ô tô lật ngang trong mưa lớn