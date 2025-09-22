HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Đồng Nai nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Cơn mưa lớn đêm qua khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa cũ ngập nặng, xe cộ di chuyển khó khăn

Tối 21-9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống một số phường như Trấn Biên, Trảng Dài, Tân Triều (TP Biên Hòa cũ). Nửa tiếng sau, một số tuyến đường như Đồng Khởi, Bùi Trọng Nghĩa, Quốc lộ 1 trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Nước ngập trên Quốc lộ 1 trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa cũ)

Trên đường Đồng Khởi (ngã ba Trảng Dài), nước từ các con hẻm chảy ra như suối, phương tiện di chuyển chậm. Nước ngập hơn nửa bánh xe máy, ô tô. Một số nhà dân tại phường Trảng Dài, Tam Hiệp nước tràn vào trong, người dân không kịp di chuyển lên cao nên bị hư hại tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng dân quân và nhiều người dân địa phương đội mưa ra các miệng cống vớt rác để nước mau thoát và hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đo được tại Trạm Biên Hòa rất lớn, đạt 68 mm. Còn tại Trảng Bom vũ lượng mưa đạt 14 mm, các nơi khác chỉ mưa nhỏ.

Người dân cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.

Nhiều nơi ở Đồng Nai ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang - Ảnh 1.

Đường phố mênh mông nước

Nhiều nơi ở Đồng Nai ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang - Ảnh 2.

Xe ô tô lật ngang trong mưa lớn

Nhiều nơi ở Đồng Nai ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang - Ảnh 3.

Nước tràn vào nhà dân ở phường Tam Hiệp

Tin liên quan

Vụ bé 10 tuổi bị cây rơi trúng đầu, mưa ngập: Chủ tịch UBND TP HCM ra chỉ đạo

Vụ bé 10 tuổi bị cây rơi trúng đầu, mưa ngập: Chủ tịch UBND TP HCM ra chỉ đạo

(NLĐO)- Sở Xây dựng giải quyết ngay 12 tuyến đường thường xuyên ngập; xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm an toàn xây dựng, xâm hại cây xanh

Trưa 28-12, TP HCM mưa ngập đường giữa mùa khô, chuyên gia nói gì?

(NLĐO) - Dù đang trong mùa khô nhưng TP HCM vẫn có mưa ngây ngập đường. Chuyên gia thời tiết nhận định đây là những trận mưa trái mùa.

Mưa ngập nhiều tuyến đường ở TP HCM giờ tan tầm, người dân vất vả lưu thông

(NLĐO) - Mưa trên diện rộng và kéo dài chiều tối 19-9 gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường tại TP HCM

Quốc lộ 1 mưa ngập tỉnh đồng nai rốn ngập Đồng Khởi Xe ô tô hỗ trợ người dân
