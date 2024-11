Đồng Nai: Nhiều tài xế trả giá đắt cho hành vi “liều lĩnh”

Ngày 4-11, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã làm việc với 3 tài xế gồm: T.Q.C (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), lái xe biển số 60H-057...; T.C.L (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), lái xe biển số 51D-930...; và N.T.G (37 tuổi, ngụ TP HCM), lái xe biển số 50H-131...).

Các xe ben đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và đi vào đường cấm

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Biên Hòa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 3 tài xế xe tải ben

Trước đó, cả 3 tài xế xe ben này đã đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và đi vào đường cấm Hoàng Văn Bổn hướng ra Quốc lộ 1 (ngã 3 Phát Triển, phường Tân Biên).

Cả 3 tài xế trên bị Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Biên Hoà lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi tài xế 12,5 triệu đồng về các lỗi trên. Ngoài ra, những tài xế trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 3 tháng.

Tương tự, ngày 2-11, Tổ đặc biệt Công an tỉnh phối hợp Công an TP Biên Hòa tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa.

Công an lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.H chở gần 30 học sinh

Khi đến trước Trường THCS Bình Đa, phát hiện tài xế N.V.H (50 tuổi, thường trú tại phường Long Bình Tân) điều khiển ô tô khách biển số 60F – 008... chở 28 học sinh Trường THCS Bình Đa nhưng không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày và xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe 11 triệu đồng. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tân Lộc Phát (chủ xe ô tô trên) tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa 10 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.