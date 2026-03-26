Đồng Nai sắp đấu giá 2 khu đất lớn ở sân bay Long Thành và hơn 100 khu đất khác

Ngày 25-3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trong năm 2026 tỉnh có tổng cộng 107 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá.

Đồng Nai sẽ đấu giá 2 khu đất rộng 90 ha ở khu vực sân bay Long Thành

Trong đó, có 7 khu đất hơn 184 ha chuyển tiếp từ năm 2025 sang và sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để giao đất hoặc tiếp tục đấu giá.

Riêng 73 khu, thửa đất diện tích khoảng 324 ha, được tỉnh Đồng Nai chỉ đạo ưu tiên tập trung nguồn lực tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu ngân sách; có 5 khu đất diện tích khoảng 832 ha sẽ được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá trong quý III-2026.

Bên cạnh đó, còn có 2 khu đất thuộc phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng diện tích gần 90 ha, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá và nộp về ngân sách Trung ương theo quy định.

20 khu đất, thửa đất còn lại gần 3.000 ha phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện để đấu giá trong năm nay.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác đấu giá phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các khu đất đưa ra đấu giá phải đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Đấu giá đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh Đồng Nai, góp phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giải quyết nhu cầu nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thông qua đấu giá đất, tỉnh kỳ vọng tăng thêm nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.



