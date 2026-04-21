Đồng Nai sắp đấu giá hơn 4.400 ha đất

UBND tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2026, với tổng cộng 107 khu đất, diện tích hơn 4.400 ha. Mục tiêu nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Mời đấu giá khu đất "vàng"

Theo kế hoạch, các khu đất đấu giá tập trung ở một số địa bàn như: Trấn Biên, Tam Hiệp, Dầu Giây, Long Khánh, Long Thành, Chơn Thành, Phú Nghĩa… Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết mới đây, UBND tỉnh đã mời gọi đầu tư đối với khu đất "vàng" để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 trước đây), diện tích khoảng 51,65 ha, thuộc phường Trấn Biên.

Dự án có vị trí đắc địa nằm ven sông Đồng Nai, giáp Quốc lộ 1, được kỳ vọng trở thành dấu ấn kiến trúc cảnh quan đặc trưng cho Đồng Nai, đồng thời cải thiện môi trường và giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi sinh.

Dự án ước tính có tổng mức đầu tư lên tới hơn 32.415 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) khoảng 23.052 tỉ đồng, còn lại hơn 9.363 tỉ đồng là giá trị đất để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Về phương thức sử dụng đất, dự án sẽ được triển khai theo nhiều hình thức kết hợp. Cụ thể, khoảng 166.505 m² đất ở sẽ được giao có thu tiền sử dụng đất để phát triển nhà ở. Người mua nhà và căn hộ sau đó sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Bên cạnh đó, hơn 48.000 m² đất dành cho hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại - dịch vụ sẽ được cho thuê đất - trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Đáng chú ý, một phần diện tích lớn hơn 222.000 m² sẽ được giao không thu tiền sử dụng đất, chủ yếu phục vụ mục đích công cộng như cây xanh, bãi đỗ xe, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ phải tự bỏ kinh phí xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Trong quý III/2026, hai khu đất gần 90 ha ở sân bay Long Thành dự kiến sẽ được tỉnh Đồng Nai đưa ra đấu giá, để đưa đất vào sử dụng phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Hai khu đất này có tên là khu đất thành phố Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Airport City và Trung tâm Điều hành hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Long Thành và các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá. Toàn bộ nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp về ngân sách Trung ương.

Khai thác hiệu quả

Liên quan hơn 100 khu đất đấu giá, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác đấu giá phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các khu đất đưa ra đấu giá phải đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, công tác đấu giá đất có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng năm nay và các năm tiếp theo; sự phát triển trong thời gian tới khi Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì triển khai nhanh, hiệu quả kế hoạch đấu giá đất mà tỉnh đã ban hành. Trước mắt, cần phân loại rõ các khu đất đủ và chưa đủ điều kiện để có lộ trình thực hiện; ưu tiên tập trung nguồn lực cho các khu có tiềm năng, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách. Đồng thời, rà soát và thực hiện ngay các thủ tục về quy hoạch, đấu giá, phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai lưu ý cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi các khu đất có trong kế hoạch đấu giá trong năm nay nhằm thu hút nhà đầu tư, tạo nguồn lực phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang nỗ lực phối hợp với các ngành, địa phương liên quan bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tổ chức đấu giá đất thành công, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Trong quý II/2026, các khu đất sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phân nhóm để ưu tiên triển khai - nhất là các khu có giá trị cao, tính khả thi lớn, thuận lợi trong đấu giá.

Lập chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng Ngoài những khu đất đã nêu, trong tổng số 107 khu, có 73 khu với khoảng 324 ha được UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các sở, ngành, xã, phường tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các thủ tục liên quan, sớm đưa ra đấu giá. Còn 5 khu đất lớn, tổng diện tích lên đến 832 ha, chủ yếu ở xã Long Thành, đang được chính quyền gấp rút lập quy hoạch phân khu, lập chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng để đưa ra đấu giá trong quý III/2026... Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng lập danh sách 20 khu đất (chưa giải phóng mặt bằng) với tổng diện tích 2.979 ha, đưa vào kế hoạch đấu giá trong năm 2026 nhưng chưa có thời gian dự kiến.



