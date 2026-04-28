Thời sự Đô thị

Đồng Nai thúc tiến độ xử lý 5 dự án sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-5 dự án, công trình có sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm đã được UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý, báo cáo trong cuối tháng 4 và 5-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa yêu cầu các đơn vị xử lý 5 dự án, công trình có các sai phạm.

Đây là các vụ việc được dư luận tại địa phương đặc biệt quan tâm, báo chí phản ánh nhiều lần.

Đồng Nai xử lý 5 dự án sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh 1.

Cuối năm 2025, một phần Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace đã được tháo dỡ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Tam Hiệp tiếp tục theo dõi việc tháo dỡ của Công ty Cổ phần xây lắp 1 Đồng Nai, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4-2026

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tiến độ xử lý 5 dự án, công trình có nhiều sai phạm là Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace; khu vực hơn 72 ha ở phường Phước Tân, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Khu đô thị Sơn Tiên và dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai.

Với sai phạm tại Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Tam Hiệp tiếp tục theo dõi việc tháo dỡ của Công ty Cổ phần xây lắp 1 Đồng Nai, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4.

Kết quả thực hiện, tham mưu đề xuất dự thảo báo cáo của Đảng uỷ UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 30-4-2026.

Đối với sai phạm tại khu đất hơn 72 ha tại phường Phước Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Phước Tân khẩn trương di dời 4 doanh nghiệp còn lại ra khỏi khu vực trước ngày 30-4; đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND phường Phước Tân và các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ của các trường hợp sai phạm để xử lý theo quy định.

Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-4-2026.

Đồng Nai xử lý 5 dự án sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh 3.

Một góc Khu du lịch Vườn Xoài, từng bị xử phạt vi phạm hơn 1,5 tỉ đồng

Đối với vụ việc Khu du lịch Vườn Xoài, người đứng đầu tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài thực hiện di dời theo đúng tiến độ đề ra.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng phát triển đô thị hỗn hợp tại khu vực, giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, cùng các đơn vị tư vấn lập quy hoạch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 trình, thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài số tiền hơn 1,5 tỉ đồng và buộc nộp hơn 154 tỉ đồng thu lợi bất hợp pháp.

Đồng Nai xử lý 5 dự án sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh 4.

Một góc dự án lấn sông Đồng Nai

Riêng Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Trấn Biên khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án theo đúng quy định trong tháng 5.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND phường Trấn Biên thực hiện chỉ đạo trên. Tham mưu đề xuất kèm dự thảo báo cáo của Đảng ủy, UBND tỉnh để báo cáo tiến độ thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30-4.

Đồng Nai xử lý 5 dự án sai phạm được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh 5.

Một góc khu đô thị Sơn Tiên

Đối với Dự án khu đô thị Sơn Tiên, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rà soát các nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương đối với dự án để xin hướng dẫn các biện pháp khắc phục và phương án tháo gỡ vướng mắc dự án theo quy định.

Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất kèm báo cáo dự thảo UBND tỉnh trước ngày 30-4-2026.


Một khu du lịch lớn ở Đồng Nai bị buộc nộp lại 154 tỉ đồng thu lợi bất hợp pháp

Một khu du lịch lớn ở Đồng Nai bị buộc nộp lại 154 tỉ đồng thu lợi bất hợp pháp

(NLĐO)-Khu du lịch Vườn Xoài bị phạt tiền hơn 1,5 tỉ đồng vì sử dụng đất sai mục đích và bị buộc nộp lại số tiền 154 tỉ đồng thu lợi bất hợp pháp

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

(NLĐO) - Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên 2,2 ha không phép ở Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ sau 6 năm bị đình chỉ

Xử lý cùng lúc 11 cán bộ ở TP Biên Hoà

(NLĐO)- 11 cán bộ của TP Biên Hoà (Đồng Nai) bị xử lý vì liên quan sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân xây dựng trái phép hơn 72 ha.

