Lao động

Đồng Nai tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Công đoàn Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) xa quê dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2026”.

Đồng Nai tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Đoàn viên, công nhân lao động huyện Trảng Bom về quê đón Tết Ất Tỵ năm 2025

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy, chương trình "Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2026" là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với lực lượng lao động, những người đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Chương trình với mục tiêu hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được trở về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo kế hoạch, nhiều chuyến xe miễn phí sẽ đưa NLĐ từ Đồng Nai về các tỉnh, thành đón Tết, bắt đầu từ ngày 11 đến 14-2 (tức từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Đối tượng là đoàn viên, NLĐ làm việc tại Đồng Nai có quê từ tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) trở ra. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ 2.200 vé xe miễn phí cho đoàn viên, NLĐ tại các khu công nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các buổi lễ tiễn công nhân về quê đón Tết trên các "Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2026". Các chuyến xe là hành trình của sự sẻ chia, yêu thương và gắn kết, giúp NLĐ vơi bớt nỗi lo chi phí đi lại, an tâm đón Tết bên người thân.

hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động Tết Nguyên đán người lao động Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai chuyến xe xuân
