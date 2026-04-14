Đồng Nai "tổng kiểm tra" các bếp ăn tập thể trong trường học

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là trong trường học, nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra thực phẩm tại một bếp ăn (Ảnh: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP; nâng cao trách nhiệm quản lý, nhất là đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đơn vị tổ chức bếp ăn và cơ sở cung cấp thực phẩm.

Với các trường học có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căn tin hoặc sử dụng suất ăn sẵn phải tuân thủ đầy đủ quy định về ATTP; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, học sinh; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

UBND tỉnh giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căn tin trường học và các cơ sở cung ứng thực phẩm. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển và việc thực hiện các quy định về kiểm thực, lưu mẫu thức ăn.

Với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, bao gồm tạm dừng sử dụng thực phẩm không bảo đảm, thu hồi, tiêu hủy hàng hóa vi phạm; đồng thời chuyển cơ quan công an điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm, không được chậm trễ, né tránh.

UBND tỉnh yêu cầu, kết quả kiểm tra, xử lý phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục và cá nhân có liên quan. Nơi nào để xảy ra vi phạm, tái phạm, che giấu vi phạm, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý thì người đứng đầu phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định và báo cáo UBND tỉnh. Nghiêm cấm việc báo cáo không trung thực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn học đường, kiểm tra hợp đồng cung cấp thực phẩm và kiên quyết chấm dứt hợp tác với các đơn vị không bảo đảm điều kiện an toàn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm. UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại khu vực xung quanh trường học; xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh. Công an tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phát hiện, đấu tranh với các hành vi gian lận nguồn gốc, đưa thực phẩm bẩn vào trường học. Sở Y tế có trách nhiệm rà soát các cơ sở có nguy cơ cao, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của người dân; chủ động phương án xử lý khi xảy ra sự cố ATTP, bảo đảm kịp thời truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguy cơ.



