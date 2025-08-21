HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Ẩm thực

Đồng Nai xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam

B.T.Th

Tối 20-8, trong khuôn khổ Ngày hội Ẩm thực Đồng Nai năm 2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam.

Đồng Nai xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng Nai xác lập kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam

Theo Hội Đầu bếp tỉnh Đồng Nai, món xôi chiên phồng hạt điều được chế biến từ các nguyên liệu nếp, hạt điều, đường… do tập thể các đầu bếp của Hội cùng thực hiện. Qua chế biến, xôi chiên phồng hạt điều mang lớp vỏ vàng, giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm, dẻo thơm của xôi nếp và vị bùi của hạt điều.

Anh Nguyễn Văn Thinh, thành viên Hội Đầu bếp tỉnh Đồng Nai, cho biết xôi chiên phồng hạt điều được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam có đường kính 68 cm, cao 39 cm, chu vi 215 cm. Đây là nỗ lực của tập thể đầu bếp trong Hội nhằm không chỉ tạo ra món ăn mang đậm hương vị quê hương mà còn góp phần quảng bá đặc sản hạt điều của Đồng Nai – một trong những vùng trồng và chế biến điều lớn nhất cả nước.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - cho biết đặc điểm của kỷ lục lần này không chỉ nằm ở kích thước ấn tượng, mà còn là sự hòa quyện độc đáo giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống Đồng Nai và nguyên liệu đặc sản trứ danh - hạt điều Bình Phước. 

Tin liên quan

Chả cá Vĩnh Lương – Nha Trang thơm ngon khó cưỡng

Chả cá Vĩnh Lương – Nha Trang thơm ngon khó cưỡng

(NLĐO)- Được chế biến từ những loại cá đặc sản vùng biển miền Trung, chả cá Vĩnh Lương - Nha Trang thơm ngon nức tiếng

Cà phê ký ức

Năm tháng cứ lướt qua với bạn, còn Đà Lạt thì ở lại cho chút hoài niệm với những quán cà phê mà thời thanh xuân của bạn, của tôi đã từng ghé

Du khách bất bình với giá cà phê 100.000 đồng ở Đà Lạt, lãnh đạo phường lên tiếng

(NLĐO) - Du khách cho rằng giá ly cà phê từ 90.000 – 110.000 đồng tại quán cà phê nổi tiếng ở phường Cam Ly – Đà Lạt (Lâm Đồng) là quá đắt.

