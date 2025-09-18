Đồng Nai yêu cầu xử lý vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm ngập nhà dân

Ngày 18-9, thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển nội dung cơ quan báo chí phản ánh vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gây ngập nhà dân đến Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai.

Nhà dân bị ngập úng

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương có giải pháp khắc phục các vị trí ngập úng, khơi thông dòng chảy, chống sạt lở, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân, báo cáo các nội dung trên trước ngày 19-9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác định việc khu phố Vườn Dừa (phường Phước Tân) ngập úng do nước từ thượng nguồn đổ về suối Cầu Quan khiến mực nước dâng cao, lòng suối nhiều đoạn co hẹp, hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng. Lý do ngập nhà dân còn do ảnh hưởng từ việc thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

1 ngày trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì cùng với các sở, ngành xem xét đề xuất chi gần 4.400 tỉ đồng làm dự án cải tạo, chống ngập ở khu vực sông Buông.

Đây là dự án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khảo sát, nghiên cứu và đề xuất có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.374 tỉ đồng.

Qua nghiên cứu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đánh giá, khu vực dự án nằm ở hạ du lưu vực sông Buông có chế độ lũ, lụt tương đối phức tạp, khó lường. Bản đồ ngập lụt còn cho thấy tác động cản lũ các công trình giao thông tuyến Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm tăng nguy cơ ngập lụt cho khu vực dân cư nằm giữa 2 tuyến đường này và khu phố Miễu (phía trên cao tốc), nơi trước đây không xảy ra tình trạng ngập lụt.