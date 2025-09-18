Đồng Nai yêu cầu xử lý vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm ngập nhà dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai yêu cầu xử lý vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm ngập nhà dân

Uyên Châu

(NLĐO) - Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu có giải pháp khắc phục các vị trí ngập úng, đảm bảo tài sản, tính mạng của người dân

Ngày 18-9, thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển nội dung cơ quan báo chí phản ánh vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gây ngập nhà dân đến Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai yêu cầu xử lý ngập úng do thi công cao tốc biên hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Nhà dân bị ngập úng

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương có giải pháp khắc phục các vị trí ngập úng, khơi thông dòng chảy, chống sạt lở, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân, báo cáo các nội dung trên trước ngày 19-9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác định việc khu phố Vườn Dừa (phường Phước Tân) ngập úng do nước từ thượng nguồn đổ về suối Cầu Quan khiến mực nước dâng cao, lòng suối nhiều đoạn co hẹp, hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng. Lý do ngập nhà dân còn do ảnh hưởng từ việc thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

1 ngày trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì cùng với các sở, ngành xem xét đề xuất chi gần 4.400 tỉ đồng làm dự án cải tạo, chống ngập ở khu vực sông Buông.

Đây là dự án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khảo sát, nghiên cứu và đề xuất có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.374 tỉ đồng.

Qua nghiên cứu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đánh giá, khu vực dự án nằm ở hạ du lưu vực sông Buông có chế độ lũ, lụt tương đối phức tạp, khó lường. Bản đồ ngập lụt còn cho thấy tác động cản lũ các công trình giao thông tuyến Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm tăng nguy cơ ngập lụt cho khu vực dân cư nằm giữa 2 tuyến đường này và khu phố Miễu (phía trên cao tốc), nơi trước đây không xảy ra tình trạng ngập lụt.

Tin liên quan

Mưa lớn khiến 2.500 ha lúa vừa gieo sạ vùng “rốn lũ” Bình Định ngập úng

Mưa lớn khiến 2.500 ha lúa vừa gieo sạ vùng “rốn lũ” Bình Định ngập úng

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập úng gần 2.500 ha lúa vừa gieo sạ của nông dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Đà Nẵng: Xác minh nguyên nhân ngập úng diện rộng, nước 1 tháng không rút

(NLĐO) – Cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, khẩn trương xác minh phản ánh của người dân xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Clip, hình ảnh hàng trăm hộ dân ở TP Biên Hòa bị ngập sâu trong biển nước

(NLĐO) - Mưa lớn đổ về sông Buông khiến hàng trăm hộ dân phường Phước Tân ngập sâu từ 1,2-1,7m.

tỉnh đồng nai ngập úng dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu Tỉnh uỷ Đồng Nai vệ sinh môi trường công trình giao thông Dự án đầu tư xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo