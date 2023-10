Chiều 31-10, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 31-5-2023 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Trong đó, bổ sung dự kiến phương án cụ thể về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, đối với cấp huyện sẽ sáp nhập trên cơ sở nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị.

HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức kỳ họp chuyên đề

Đối với cấp xã, sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị. Trong đó, sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung (TP Bà Rịa); sát nhập xã Lộc An và xã Phước Hội, xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ); sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước (huyện Long Điền).

Đến năm 2030, tỉnh BR-VT sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại.

Đối với cấp huyện, điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của 2 đơn vị hành chính. Trong đó, TP Bà Rịa điều chỉnh tăng diện tích tự nhiên và dân số, tiếp nhận một phần diện tích và dân số của thị xã Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Thị xã Phú Mỹ điều chỉnh giảm diện tích tự nhiên và dân số, chuyển một phần diện tích và dân số về TP Bà Rịa.

Sẽ sát nhập 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ thành 1 đơn vị cấp huyện

Đối với cấp xã, dự kiến sáp nhập xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền); điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Phước Long Thọ và xã Long Tân (huyện Đất Đỏ), xã Hoà Hội và xã Hoà Hưng (huyện Xuyên Mộc).

Về phương án sắp xếp cụ thể, phạm vi ranh giới, diện tích, dân số, tên gọi của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ xác định cụ thể theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch.