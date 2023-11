Ngày 12-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Tuấn Anh (SN 1988, tạm trú thị trấn Hiệp Phước) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra.



Đối tượng Anh cùng tang vật

Từ tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an thị trấn Hiệp Phước bắt quả tang khi Anh đang thu tiền lãi của anh T. trên địa bàn thị trấn.

Công an cũng thu giữ 1 điện thoại di động cùng 20.000.000 đồng tiền mặt. Tiến hành kiểm tra nhanh, công an phát hiện đối tượng dương tính với ma túy; khám xét nơi ở của đối tượng tại nhà ở xã hội IDICO, lực lượng công an huyện Nhơn Trạch thu giữ nhiều giấy tờ gồm CCCD, bằng lái xe, giấy tờ xe… của người vay.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 đồng/1triệu/1 ngày đến 15.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày tương đương lãi suất 360% - 540% năm.