Ngày 30-10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy bên trong cửa hàng vật liệu xây dựng.

Nạn nhân là ông N.T.B (44 tuổi), chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh, TP Thuận An.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Một nguồn tin cho hay tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có một chai nhựa có dấu vết và một hộp quẹt gas. Trong khi đó, khám nghiệm tử thi nạn nhân không thấy có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nghi người này tự thiêu.



Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29-10, gia đình bất ngờ phát hiện ông B. đã cháy đen và đã tử vong ở trong kho gạch của cửa hàng vật liệu xây dựng.

Gia đình ông B. sở hữu nhiều cửa hàng cho thuê

Theo gia đình nạn nhân, 1 tiếng trước đó, ông B. vẫn còn ở nhà bình thường, sau đó ông đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng cách nhà vài mét, một lúc sau thì gia đình phát hiện vụ việc đau lòng nói trên.

Được biết, gia đình ông B. hiện đang sở hữu nhiều cửa hàng cho thuê trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám.