Đồng nghiệp xúc động vì sự ra đi của trọng tài Trần Đình Thịnh

Trong thời điểm diễn ra đợt kiểm tra thể lực trọng tài, giám sát trọng tài trước thềm mùa giải mới, miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 80%. Do đó, hôm 3-8, ban tổ chức cho thực hiện các bài kiểm tra thể lực lúc 5 giờ sáng, khi tiết trời mát dịu, để các trọng tài đảm bảo thể trạng thái tốt nhất khi thực hiện bài thi.