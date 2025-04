Đông Nhi trở lại sau gần 1 năm sinh con

Đông Nhi tái xuất gây phấn khích

Sau 7 năm, kể từ album "Ten on ten" gây sốt, ca sĩ Đông Nhi mới cho ra mắt album tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Album có tên "Theater of dreams" (Nhà hát của những giấc mơ) do DTAP sáng tác và sản xuất cho Đông Nhi.

Sự tái xuất của Đông Nhi sau gần 1 năm sinh bé thứ 2 thu hút sự chú ý. Hình ảnh Đông Nhi có mái tóc xoăn cam nổi bật, nhẹ nhàng buông lơi đầy ảo dịu giữa lòng trăng khuyết (hình ảnh ánh trăng vốn xuất hiện trong những bản hit từ ngày nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp) khiến cư dân mạng phấn khích.

Trước đó 2 tuần, Đông Nhi khiến fan đứng ngồi không yên với một status khó hiểu trên Fanpage: "Trước mỗi cơn sóng dữ, biển lặng và yên ả đến lạ thường…". Dòng trạng thái tạo ra nhiều luồng suy nghĩ trong lòng người hâm mộ, bộ phận đoán rằng nữ idol đang "thả hint" comeback cho một MV, số khác lại nghĩ đây chỉ là phút giây nữ ca sĩ bâng quơ về một câu chuyện nào đó trong cuộc sống.

Bà mẹ 2 con cũng "lặn" luôn 2 tuần trên mạng xã hội sau chiếc status bí ẩn. Sau thành công của ca khúc 1-0 (Một Không) viral trên nền tảng TikTok vào cuối tháng 1, album vol.4 là món quà lớn tiếp theo Đông Nhi dành tặng cho khán giả của mình như lời hứa sẽ hoạt động năng nổ hơn trong năm 2025.

Album mới toanh của Đông Nhi sẽ ra mắt vào ngày 19-4 với kế hoạch quảng bá nhiều bất ngờ

Được biết từ sau khi hạ sinh em bé đầu lòng Winnie, Đông Nhi đã dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Mãi đến năm 2023, "phát súng" trở lại đường đua âm nhạc mới được nổ ra qua ca khúc "Người ôm pháo hoa", "Những tháng năm tươi đẹp" rồi đến "Ý trời"… sau đó thông tin mang bầu bé thứ 2 nên nữ ca sĩ đã tạm hoãn mọi hoạt động âm nhạc đến hết năm 2024.

Giữ đúng lời hứa với người hâm mộ sau 2 năm vắng bóng, Đông Nhi liên tục xuất hiện và trở thành một trong những cái tên lọt xu hướng tìm kiếm từ đầu năm 2025: biểu diễn liên hoàn hits trong đêm đại nhạc hội countdown, khách mời biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ trao giải "Làn sóng xanh", hay làm khách mời ra mắt ca khúc mới tại chung kết "Chị đẹp đạp gió 2024".