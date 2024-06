Động thái chưa từng có tiền lệ của Nga trong xung đột Ukraine

Theo Euro Maidan ngày 22-6, Nga trước đó đã đưa tên lửa Kalibr ra khỏi biển Đen vì lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

"Bốn tên lửa được phóng từ biển Azov. Đây là một bước ngoặt quan trọng. Nga đang sử dụng biển Azov vì họ cho rằng biển này an toàn hơn biển Đen" - ông Pletenchuk giải thích và cho biết thêm Nga cũng đã bắt đầu đưa tàu đến biển Azov thay vì biển Đen vì lí do an toàn.

Cũng theo ông Pletenchuk, hiện có một tàu ngầm Nga ở biển Đen, nhiều khả năng mang theo 4 tên lửa hành trình. Trong khi đó, ở biển Azov, Moscow có 3 phương tiện mang tên lửa, với sức chứa tổng cộng 20 quả.

Theo Euro Maidan, ảnh vệ tinh xác nhận Nga đã điều 3 tàu mang tên lửa hành trình Kalibr đến biển Azov. Các tàu này được cho là thuộc lớp Buyan-M, với tên gọi lần lượt là Vyshniy Volochek, Ingushetia và Grayvoron.

Việc di dời nhóm tàu này dường như là một động thái chiến lược của Nga nhằm đảm bảo chúng sẽ được cầu Crimea bảo vệ khỏi UAV của Ukraine.

Tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ một chiến hạm Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cũng trong ngày 22-6, theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine được cho là đã đánh trúng hệ thống phòng thủ tên lửa Pantsir S-1 của Nga ở làng Dubovoe, tỉnh Belgorod Oblast.

Lực lượng phòng không trong khu vực hoạt động vào khoảng 12 giờ 20 phút (giờ địa phương), Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov khẳng định.

Ông cho biết thêm, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ khi chúng tiếp cận Belgorod.

Cũng theo Thống đốc Gladkov, cuộc tấn công khiến một bãi cỏ gần làng Dubovoe bốc cháy và hỏa hoạn đã được dập tắt kịp thời. Ông nói thêm rằng phần mái của 2 ngôi nhà và 17 ô tô trong làng cũng bị hư hại. Không có báo cáo thương vong.

Trang tin Pepel (Nga) sau đó đưa tin hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir đã bị bắn trúng, song binh sĩ vận hành tổ hợp này sống sót.