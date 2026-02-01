Đồng Tháp: 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm

Ngày 1-2, ngành chức năng tại tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ 2 người chết, 3 người nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-2, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin tố giác của anh Nguyễn Phúc D. với nội dung vào chiều 29-1, ông Nguyễn Văn Sĩ (55 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn, gồm: Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi; anh ruột Sĩ), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi) và Trần Văn Hạnh ( 54 tuổi) - cùng ngụ xã Bình Trưng.

Cơ quan chức năng làm việc với các nhân chứng liên quan vụ việc

Cả 5 người đã cùng uống chung loại rượu ngâm dây mỏ quạ được ông Sĩ ngâm để dành tại nhà.

Đến sáng 30-1, ông Hạnh, Hồng và Tư cảm thấy khó chịu mệt mỏi và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Hạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng đến 15 giờ ngày 31-1 thì chết tại bệnh viện. Cùng ngày, ông Sĩ có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu đến tối cùng ngày cũng chết tại bệnh viện.

Sáng hôm nay, ông Hoàng cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.

Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh chứa rượu nấm linh chi để phục vụ cho công tác giám định.