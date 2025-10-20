Đồng Tháp Mười ứng phó mưa lũ

Hàng ngàn hecta lúa và cây ăn trái đang đứng trước nguy cơ bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, đỉnh lũ năm 2025 có khả năng cao hơn năm 2024 và vượt mức trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ đã vượt mức báo động II, III tại nhiều trạm quan trắc như Hưng Điền, Tân Hưng…

Nước lũ dâng cao kết hợp với mưa lớn liên tục đã tạo áp lực cực lớn lên toàn bộ hệ thống đê bao, bờ bao trên địa bàn Đồng Tháp Mười, gồm các xã Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu, Tân Hưng, Nhơn Hòa Lập… Tình trạng ngập úng đã xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng ở Đồng Tháp Mười giúp người dân ứng phó mưa lũ, bảo vệ mùa màng

Theo ông Lê Thành Yên, Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, địa phương có hơn 600 ha lúa trong ô bao được đánh giá là có nguy cơ bị ngập lũ cao nhất. Đây là diện tích lúa thu đông mới gieo trồng khoảng 1 tháng, rất dễ bị thối rễ nếu ngập nước kéo dài.

Ngoài lúa, nhiều diện tích cây ăn trái và hoa màu cũng đang bị nước lũ uy hiếp. Tại xã Vĩnh Châu, nhiều vườn sầu riêng, dưa hấu... đã bị nước lũ vây bủa, có nơi ngập sâu khiến cây trồng chết dần.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chính quyền và người dân tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương ứng phó. Lực lượng dân quân, bộ đội địa phương cùng người dân được huy động tối đa để rà soát, gia cố các tuyến đê bao xung yếu. Đất, cát, cừ tràm... được đưa đến các "điểm nóng" để đắp đê, ngăn nước lũ tràn bờ.

Nước lũ quá lớn và lên nhanh đã làm phát sinh nhiều sự cố. Mới đây, một cống ngầm qua đê tại xã Tân Hưng bị sạt lở, nước lũ tràn ào ạt vào đồng ruộng. Dù khu vực này chưa gieo sạ nhưng hàng chục hecta lúa xung quanh vừa xuống giống đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Tại xã Vĩnh Thạnh, hơn 14 ha lúa đang bị ngập sâu, buộc người dân phải chạy đua với thời gian, khẩn trương thu hoạch lúa non với hy vọng vớt vát phần nào...

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ trên một số tuyến kênh rạch và việc triển khai phòng chống ngập úng tại các xã vùng Đồng Tháp Mười. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để gia cố các vị trí đê xung yếu. Việc này phải hoàn thành trong 2-3 ngày tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.



