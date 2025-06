Đồng Tháp quyết tâm cải thiện chỉ số PCI và PGI

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố hồi tháng 5-2025 cho thấy tỉnh Đồng Tháp đạt 70,35 điểm - tăng 0,69 điểm, dù 17 năm liền (2008 - 2024) nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước song đã rơi xuống vị trí thứ 9 so với vị trí thứ 5 năm 2023. Trong 10 chỉ số PCI thành phần, tỉnh có 4 chỉ số tăng điểm so với năm 2023. Với Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024, Đồng Tháp đã vươn lên vị trí thứ 7 cả nước (năm 2023 là 18).

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ảnh: VIỆT TIẾN

Phát biểu tại hội nghị phân tích, đánh giá PCI và PGI của tỉnh mới đây, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng 2 chỉ số này không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là tấm gương phản chiếu để các cấp chính quyền tự soi, từ đó chủ động cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện PCI và PGI năm 2025. Trong đó, tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến toàn trình; chủ động rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục hành chính...