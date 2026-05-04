Đồng Tháp tăng cường bảo đảm an toàn hoạt động du lịch

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về việc triển khai phát triển sản phẩm du lịch, nhất là du lịch đường thủy, phù hợp tiềm năng địa phương, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các khu, điểm du lịch để bảo đảm an toàn .

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và du khách chấp hành quy định pháp luật về an toàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, chú trọng kỹ năng nghiệp vụ và xử lý tình huống; thanh tra, kiểm tra các khu, điểm du lịch, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm nếu có.

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát điều kiện an toàn đối với hạ tầng phục vụ du lịch; tham mưu về việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch theo hướng đồng bộ, an toàn; phối hợp hướng dẫn các điều kiện kỹ thuật đối với phương tiện, bến bãi theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là đường thủy nội địa phục vụ du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch; ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và hoạt động du lịch.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn; thống kê phương tiện thủy phục vụ du lịch, thực hiện đầy đủ việc đăng ký, đăng kiểm. UBND các xã, phường phải kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn; xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch…