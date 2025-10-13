Đồng Tháp vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Tại buổi họp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã tặng bằng khen cho 59 doanh nghiệp tiêu biểu và 58 doanh nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, 16 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại Đồng Tháp cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: VIỆT TIẾN

Theo ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, địa phương đang cùng cả nước chuyển mình bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát huy sự năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với thực tiễn, xây dựng mô hình kinh doanh, quản trị thật hiệu quả. Bên cạnh việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, trở thành đối tác của nhau, là mắt xích trong chuỗi giá trị để cùng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh các doanh nghiệp cần phải đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh và đất nước; tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong việc đổi mới công nghệ và chuyển đổi số, theo tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.