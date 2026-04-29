Đồng thuận giao đất giúp dự án tăng tốc

Đẩy nhanh chi trả tiền đền bù

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, đến nay tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2026 là 35.202 tỉ đồng cho 166 dự án đầu tư công. Các chủ đầu tư đã giải ngân 8.605 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 24,5%), trong đó chi trả trực tiếp cho người dân 2.403 tỉ đồng.

Trong 29 chủ đầu tư thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố có 36 dự án với tổng số vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 16.430 tỉ đồng, đứng đầu về số dự án, số vốn bồi thường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố có 7 dự án với 4.734 tỉ đồng vốn bồi thường.

Trong khi đó, tổng vốn bồi thường năm 2025 là 61.501 tỉ đồng cho 261 dự án. Tính tới thời điểm hiện nay, các chủ đầu tư đã giải ngân 56.123 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 91,3%. Số tiền chi trả trực tiếp cho người dân là 33.956 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 60,5%. Diện tích bàn giao mặt bằng là 4.505/5.412 ha, đạt tỉ lệ 83,3%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư, UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất thu hồi khẩn trương giải ngân vốn bồi thường còn lại đạt 100% theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Tại dự án Vành đai 2 TP HCM, ông Võ Trí Dũng - Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức - cho biết dự án thành phần 2 (đoạn 1) từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài gần 3,6 km, đã chi trả 770 trường hợp với số tiền 5.471 tỉ đồng; nhận mặt bằng của 449/888 trường hợp với 21 ha.

Dự án thành phần 1 (đoạn 2) từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài gần 2,5 km, Ban Bồi thường đã chi trả 229/262 trường hợp với 1.524 tỉ đồng. Đoạn 3 (từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa), đã chi trả 459 trường hợp, với 1.092 tỉ đồng; tiếp nhận bàn giao mặt bằng 453/469 trường hợp, đạt tỉ lệ 97%.

Gói thầu XL-02: Đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến đang được thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (chủ đầu tư) đề nghị sớm bàn giao mặt bằng, đặc biệt là các khu vực ưu tiên để thi công liên tục, bảo đảm tiến độ đoạn 1, đoạn 2. Đối với đoạn 3, nhà đầu tư đang đẩy nhanh bố trí nguồn vốn để hoàn thành dự án trong năm nay.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh đã chủ trì họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm (Vành đai 2, Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa…) nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư.

Riêng dự án Vành đai 2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường vận động người dân, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30-6 để bảo đảm tiến độ thi công. Ông cũng chỉ đạo phải tập trung giải quyết khâu mấu chốt là tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận, sớm có mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm.

Rót vốn, khơi thông các điểm nghẽn

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết năm 2026, TP HCM được Thủ tướng giao kế hoạch vốn 147.599 tỉ đồng.

Theo ông Bùi Xuân Cường, TP HCM ý thức rõ việc được giao vốn lớn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỉ đồng (chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn). TP HCM đang tháo gỡ cho dự án rất lớn là metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để bảo đảm giải ngân ngay trong tháng 5 (có thể giải ngân 7.000 tỉ đồng).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 khoảng 17.000 tỉ đồng, nâng lên thành 164.000 tỉ đồng. Trong đó, thành phố tập trung nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, các công trình chính, công trình chiến lược cũng như vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư (hơn 14.000 tỉ đồng) để bảo đảm vốn mồi.

Đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố tốt hơn những năm trước. Ông Bùi Xuân Cường tự tin TP HCM hoàn toàn có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Để bảo đảm các khâu triển khai, TP HCM đã phân công các Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng, đầu tư công với tinh thần tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ.

Bên cạnh đó, để bảo đảm tiến độ giải ngân nhanh hơn cho các công trình trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó Chủ tịch UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương.

Chạy nước rút thi công rạch Xuyên Tâm Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị - chủ đầu tư Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm cho biết: Gói thầu XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (từ Km5+216 đến Km6+638), dài 1,422 km qua quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh (nay là phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung) thi công theo Thông báo 627/BHTĐT-DA3 ngày 15-5-2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, thực hiện 450 ngày. Phường An Nhơn có 138 trường hợp ảnh hưởng, hiện đã được địa phương bàn giao 100% mặt bằng. Phường Bình Lợi Trung có 20 trường hợp thuộc dự án Khu dân cư Bình Hòa do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư, bàn giao 14/20 trường hợp; 6 trường hợp còn lại bàn giao sau lễ 30-4. Chủ đầu tư, nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật bờ trái gói XL-03 tại phường An Nhơn trước 2-9-2026, hoàn thành gói thầu trong tháng 11-2026. Đến 23-4-2026, 2 phường Bình Thạnh, Gia Định bàn giao cho Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị 861/2.046 trường hợp (42,08%). Trong đó, gói thầu XL-01 từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, gồm rạch Cầu Sơn (từ Km0+000 đến Km2+512) thuộc phường Gia Định, Bình Thạnh ảnh hưởng 1.474 trường hợp. Gói thầu thi công theo Thông báo 3399/BHTĐT-DA3 ngày 12-12-2025; tiến độ 950 ngày (hoàn thành tháng 7-2028). Địa phương đã bàn giao 600/1.474 trường hợp (đạt 40,7%), nhưng chủ yếu là mặt bằng một phần, chưa liền tuyến. Riêng gói thầu XL-02 (từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu) thuộc phạm vi phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung ảnh hưởng 572 trường hợp. Gói thầu thi công theo Thông báo 3299/BHTĐT-DA3 ngày 5-12-2025; tiến độ 960 ngày (dự kiến hoàn thành tháng 7-2028). Gói thầu này có vị trí mặt bằng thuận tiện hơn, hiện đã được bàn giao 261/572 trường hợp (đạt 45,6%). Đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai 8 mũi.



