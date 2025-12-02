Dòng tiền loay hoay tìm nơi trú ẩn

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch hôm 1-12 sau khi OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất bên ngoài, thống nhất duy trì hạn ngạch sản lượng chung cho năm 2026 trong cuộc họp hôm 30-11. OPEC+ cũng đồng thời phê duyệt cơ chế đánh giá công suất khai thác tối đa của từng thành viên để làm cơ sở tham chiếu xác định sản lượng khai thác trong năm 2027.

Giá dầu Brent có lúc được giao dịch ở mức 63,60 USD/thùng trong khi giá dầu WTI quanh ngưỡng 59,77 USD/thùng trong ngày 1-12. Quyết định của OPEC+ được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện nay lẫn trong năm 2026 vẫn trong tình trạng dư cung. Một khi thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian đạt được, nguồn cung có thể còn tăng thêm do các lệnh trừng phạt đối với Nga nhiều khả năng được nới lỏng. Là liên minh sản xuất một nửa lượng dầu của thế giới, OPEC+ hiện duy trì mức cắt giảm sản lượng khoảng 3,24 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 3% nhu cầu toàn cầu.

Cùng chung đà tăng là giá vàng. Trích kết quả của một cuộc khảo sát mới, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho biết gần 70% nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Trong số hơn 900 khách hàng được Goldman Sachs khảo sát từ ngày 12 đến 14-11, khoảng 36% dự đoán giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Theo trang Mining.com (Canada), một phần nhờ lực mua liên tục của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong tháng 12, giá vàng thế giới đã lập nhiều kỷ lục trong năm nay, vượt trội hầu hết tài sản lớn khác.

Một giàn khoan dầu và tàu tiếp vận ở vịnh Mexico, ngoài khơi bang Louisiana - Mỹ Ảnh: AP

Với mức tăng khoảng 61% từ đầu năm đến nay, vàng đang trên đà ghi nhận năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Giá vàng hiện được giao dịch quanh ngưỡng 4.243 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm 1-12. Các tổ chức tài chính lớn khác ở Phố Wall cũng nhận định giá vàng sẽ còn tăng. Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ) dự báo giá vàng sẽ vượt 5.055 USD/ounce trong quý IV/2026 trong khi Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) dự đoán vàng đạt 4.400 USD/ounce vào cuối năm tới. Tương tự, theo các chuyên gia, giá bạc đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay và vẫn còn tăng trưởng mạnh. Đài CNBC đưa tin không giống như các làn sóng đầu tư trước đây, sự bùng nổ của bạc trong năm 2025 là do sự kết hợp giữa nguồn cung thấp và nhu cầu cao từ Ấn Độ, cũng như nhu cầu công nghiệp và thuế quan.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kinh tế thế giới là hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ co hẹp trong tháng 11, khi nhu cầu trong nước tiếp tục ì ạch. Chỉ số PMI sản xuất chung Trung Quốc của Công ty Công nghệ tài chính RatingDog (Trung Quốc), do Tập đoàn Dịch vụ tài chính S&P Global (Mỹ) thực hiện, giảm xuống 49,9 trong tháng 11. Mức chỉ số dưới ngưỡng 50 cho thấy sự co hẹp của hoạt động sản xuất.

S&P Global và RatingDog cho biết tăng trưởng sản xuất chững lại khi các đơn hàng mới gần như đình trệ trong tháng 11. Ông Yao Yu, nhà sáng lập RatingDog, chỉ ra các nhà sản xuất đã cắt giảm nhân sự, giảm lượng mua vào và thận trọng hơn trong quản lý hàng tồn. Trong báo cáo ngày 1-12, các nhà kinh tế Ngân hàng Bank of America (Mỹ) cảnh báo dù thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể xoa dịu bất ổn nhưng khó lòng phục hồi đáng kể nhu cầu tiêu dùng, nguyên nhân do các biện pháp hỗ trợ chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc chưa phát huy tác dụng. Bank of America dự báo rủi ro giảm phát sẽ tiếp tục đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm tới.