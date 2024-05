Dòng tiền vẫn chực chờ đổ vào chứng khoán

Thị trường chứng khoán tuần qua có một phiên tăng bứt tốc đầu tuần, sau đó giằng co liên tục khiến VN-Index trồi sụt mạnh.



Nhịp hồi phục kỹ thuật

Diễn biến không quá tích cực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường tuần qua mất đi trụ nâng đỡ. Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa lại cho tín hiệu thu hút dòng tiền tốt hơn. Tổng cộng, VN-Index tăng 1,94%, lên mức 1.244,7 điểm. Thanh khoản cải thiện so với tuần trước nhưng vẫn tương đối thấp. Giá trị giao dịch trung bình trên HoSE đạt 20.000 tỉ đồng/phiên. Trong bối cảnh đó, khối ngoại trở lại bán ròng áp đảo với giá trị 2.991 tỉ đồng.

Theo quan sát của phóng viên, từ ngày 15-4, khi thị trường chứng khoán gặp cú "sốc" giảm mạnh đến nay, khối ngoại đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá hơn 6.100 tỉ đồng. Khối tự doanh của các công ty chứng khoán cũng thay nhau bán ròng hơn 860,6 tỉ đồng.

Chuyện dòng tiền và thanh khoản được các chuyên gia dùng làm cơ sở để đánh giá đà hồi phục của thị trường chứng khoán. Khi dòng tiền còn "e dè", đứng ngoài, thị trường chưa thể quay lại xu hướng tăng trước đó. Còn nếu thị trường đón nhận những thông tin kinh tế tích cực, dòng tiền sẽ nhanh chóng trở lại.

Nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào kênh đầu tư chứng khoán vì mức sinh lời cao hơn các lĩnh vực khác Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một thống kê của các công ty chứng khoán cho thấy tính tới cuối quý I/2024, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đạt gần 100.800 tỉ đồng, tăng hơn 21.000 tỉ đồng so với đầu năm. Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất trong 5 năm gần đây. Bên cạnh đó, tháng 4 vừa qua, thị trường ghi nhận thêm 110.761 tài khoản chứng khoán mở mới, dù giảm so với tháng trước nhưng cũng không phải con số nhỏ. Điều này cho thấy dòng tiền mới chực chờ đổ vào chứng khoán vẫn rất lớn trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đều kém hấp dẫn.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán Maybank Investment Bank, nhận định thị trường chứng khoán trong vài tuần qua đã có những phiên tăng - giảm đan xen khi dòng tiền còn yếu, một số thông tin kinh tế trong và ngoài nước thiếu tích cực. Những phiên tăng chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật, chưa phải xu hướng tăng bền vững.

Theo ông Khánh, việc thị trường hồi phục 2 tuần trở lại đây một phần là do các yếu tố tích cực như: đồng USD trên thế giới và trong nước hạ nhiệt; chứng khoán Mỹ tăng liên tục, giúp các nhà đầu tư Việt Nam yên tâm hơn.

"Trong ngắn hạn và trung hạn, để rõ xu hướng thị trường hơn, theo tôi, cần sớm đưa những chính sách vào thực tiễn để nền kinh tế hấp thụ, như: giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tháo gỡ vướng mắc hành chính… Dù vậy, nhà đầu tư cần lưu ý lãi suất tiết kiệm đã tăng trở lại. Điểm tích cực là lãi suất vay chưa tăng nhưng khả năng sẽ khó giảm thêm" - ông Khánh phân tích.

Tích lũy, chờ thông tin tốt

Một chuyên gia lý giải thị trường chứng khoán phục hồi gần đây một phần là do những tin đồn, tin xấu không còn. Trong khi đó, kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết không quá xấu nên nhà đầu tư mạnh dạn mua vào cổ phiếu. Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức cũng đã có đủ thời gian quan sát thị trường và đang nghiên cứu, chọn lựa danh mục tối ưu để mua vào.

"Tôi không nghĩ thị trường sẽ xấu hơn trong giai đoạn này mà chủ yếu cần thêm thông tin để kích thích dòng tiền, rõ xu hướng hơn" - chuyên gia này nhìn nhận.

Với cái nhìn tổng quan hơn, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Tư vấn đầu tư - Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC), cho rằng thị trường đã giảm khá mạnh trong tháng, VN-Index mất hơn 100 điểm trong tuần áp chót của tháng - mức giảm gần 10% - nhưng đến nay đã hồi phục hơn 7% so với điểm đáy. Ai cũng thấy thị trường đã giảm mạnh là do áp lực tỉ giá, lãi suất tăng, tâm lý nhà đầu tư toàn cầu thay đổi so với kỳ vọng; trong khi hiện nay, thị trường tăng một phần do ảnh hưởng từ quốc tế.

"Có thể nói thị trường chứng khoán giảm vì lý do gì thì cũng tăng vì lý do đó. Khi tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, nhận thấy không còn quá nhiều rủi ro, họ sẽ quay lại thị trường. Vì thế, tôi cho rằng trong ngắn hạn, thị trường sẽ ổn định hơn vì tỉ giá cơ bản đã được kiểm soát ổn định, không biến động mạnh nữa. Trong khi các kênh đầu tư khác chưa thể lạc quan, như giá vàng tăng quá mạnh, thì cổ phiếu hiện được định giá không quá cao" - ông Trung nhìn nhận.

Theo ông Trung, nhà đầu tư có thể chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt, có thế mạnh để mua vào. "TCSC cũng đã chọn được một số cổ phiếu lãi 20%-25%, thậm chí 30% sau khi thị trường lao dốc rồi hồi phục mạnh trong khoảng 1 tháng trở lại đây" - ông Trung dẫn chứng.

Thời gian tới, ông Trung cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu ngành nhiệt điện, công nghệ; có thể lưu ý thêm nhóm cổ phiếu ngân hàng vì thời gian vừa qua, nhóm này đã giảm khá mạnh. Nhà đầu tư thích an toàn thì có thể quan tâm các nhóm ngành điện, than, cấp nước... Ngoài ra, với một vài dòng cổ phiếu có tỉ lệ cổ tức cao 10%-15%, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc lựa chọn.