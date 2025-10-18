HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Dòng trạng thái mới nhất đăng vào lúc nửa đêm trên trang Facebook của Ngân 98 sau khi bị bắt

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bài viết chỉ trong vòng nửa giờ đã thu hút hơn 15.000 lượt tương tác.

Hơn 12 giờ ngày 18-10, Fanpage Facebook DJ Ngân 98 có 2,7 triệu người theo dõi bất ngờ tiếp tục đăng tải bài viết mới.

Bài viết trên Fanpage Facebook của Ngân 98

Fanpage này thuộc về Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98) - người vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 13-10 vì đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bài viết mang nội dung đầy cảm xúc, chỉ trong vòng nửa giờ đã thu hút hơn 15.000 lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đây là những lời tâm sự của một người đàn ông gửi đến Ngân 98.

"Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này.

“Anh Quang là người thân duy nhất của em” câu nói của em quá tàn nhẫn, luôn ám ảnh anh trong hoàn cảnh này.

Dòng trạng thái cảm động của Ngân 98 sau khi bị bắt và những thông tin liên quan - Ảnh 1.

Bài viết đăng vào lúc nửa đêm trên Fanpage của Ngân 98

Em đang cần anh mạnh mẽ, cấm anh khóc dù chỉ giọt nước mắt. Làm sao anh làm được ? Khi em đang ở một nơi đầy tiếng động lạ, đầy gió rít qua những khe cửa lạnh lẽo, nơi mà mỗi đêm trôi qua đều là một cuộc chiến với sự cô đơn.

Anh ôm con Pom, cảm giác như mọi thứ đang chờ em quay về. Nghĩ về anh như một nơi bình yên, dù chỉ trong vài giây để anh lấy lý do để tiếp tục thở.

Khi cánh cửa kia mở ra, anh sẽ được nhìn thấy em bất cứ lúc nào …Chồng vẫn đang ở đây, cho phép chồng yếu đuối … ngủ đi vợ yêu của anh".

Theo cộng đồng mạng, bài viết này có thể do ca sĩ Lương Bằng Quang - người Ngân 98 thường gọi là chồng trong các buổi livestream trên mạng xã hội, đăng tải và đang nói lên tâm trạng của anh

Trước đó, Fanpage Facebook DJ Ngân 98 đã đăng tải đoạn video, có sự xuất hiện của ca sĩ Lương Bằng Quang, nói rằng đáng lẽ video này Ngân sẽ là người tâm sự.

Tuy nhiên, dường như Ngân đã đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra nên hôm nay anh này sẽ đọc lại những gì mà Ngân 98 đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy để gửi đến khán giả,...

Khám xét căn hộ Ngân 98

Trước đó, trong 2 ngày 13 và 14-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã khám xét nơi ở của Ngân 98. Việc khám xét căn hộ, nơi sinh sống của Ngân 98 có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang

Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện một chiếc két sắt cao khoảng 65 cm, nặng hơn 100 kg.

Công an TP HCM đã yêu cầu Ngân 98 mở két sắt nhưng nữ DJ và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két.

Khi được công an yêu cầu mở két sắt thì ca sĩ Lương Bằng Quang cho biết không nhớ mật khẩu, đồng thời khẳng định "bên trong không có gì đáng giá". Khi thử mở bằng vân tay, két nhận diện hợp lệ nhưng không thể mở do tay nắm bị gãy.

Cơ quan chức năng nghi ngờ két sắt có thể chứa vật chứng quan trọng nên đã mời kỹ thuật viên đến hỗ trợ.

Sau nhiều lần thử, ca sĩ Lương Bằng Quan liên tục nhập sai khiến két báo động và tự khóa. Do đó, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.



