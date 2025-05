Đồng USD suy yếu, vì sao tỉ giá tại Việt Nam vẫn tăng?

Sáng 9-5, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.951 đồng/USD, tăng khoảng 2,5% so với hồi đầu năm nay.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 25.780 đồng/USD mua vào, 26.140 đồng/USD bán ra, duy trì ở mức cao trong những ngày qua. Mốc cao nhất của giá USD ở các ngân hàng thương mại lên tới 26.200 đồng/USD. Từ đầu năm tới nay, giá USD ở các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 2,2%.

Diễn biến tăng của tỉ giá ở Việt Nam trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế liên tiếp hạ nhiệt từ đầu năm tới nay. Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 100,4 điểm, giảm khoảng 9% so với mức đỉnh lập hồi đầu năm.

Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực, phân tích dù tỉ giá USD/VND tăng hơn 2% từ đầu năm đến nay, thấp hơn dự báo trước đó nhưng VND vẫn đang mất giá so với USD và các đồng tiền khác trong khu vực lại tăng giá.

"Bởi VND vẫn là đồng tiền yếu so với khu vực. Nhu cầu về cung cấp ngoại tệ cho hoạt động xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm nay biến động mạnh hơn và câu chuyện liên quan đến găm giữ ngoại tệ, vàng… Đây là những lý do Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo trước Quốc hội. Thực tế, tỉ giá USD/VND năm nay đang ở thế giằng co với nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực. Vì vậy, dự báo tỉ giá cả năm sẽ tăng khoảng 3-4%" – TS Cấn Văn Lực nói.

Tỉ giá tại Việt Nam vẫn tăng dù đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng nêu tỉ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực lớn, đa chiều và thay đổi nhanh chóng do diễn biến kinh tế - chính trị quốc tế khó lường. Đặc biệt là chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ, đồng USD quốc tế biến động nhanh, gây áp lực lên các đồng tiền.

"Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỉ giá linh hoạt, phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ (điều tiết thanh khoản, lãi suất) và can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời" – Ngân hàng Nhà nước nêu.

Trong báo cáo mới nhất cập nhật thị trường tiền tệ, Công ty chứng khoán MBS phân tích dù chỉ số DXY đã giảm mạnh 9,7% từ đỉnh năm 2025, tỉ giá USD/VND vẫn duy trì ở ngưỡng cao trong tháng 4. Việc tỉ giá neo ở mức cao một phần được cho là do trong tháng 4, Kho bạc nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại với tổng trị giá 110 triệu USD, phần nào khiến nguồn cung ngoại tệ càng bị thắt chặt. Trong bối cảnh tình hình thương mại đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến các chính sách thuế quan khó đoán định từ phía Mỹ, nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp thường có xu hướng tăng.

"Ngoài ra, việc lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh về mức đáy 13 tháng vào cuối tháng đã khiến chênh lệch lãi suất VND - USD đảo chiều âm ở mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Các yếu tố trên đã gây sức ép đáng kể lên tỉ giá" – chuyên gia của MBS nói.