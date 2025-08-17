HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Đột kích" nhà hàng và vũ trường ở Quảng Trị, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy

Đ.Nghĩa - T.Khôi

(NLĐO) - Kiểm tra tại 2 cơ sở này, lực lượng công an đã phát hiện 145 người dương tính với ma túy và tạm giữ nhiều bình khí nén.

Vào 23 giờ 45 phút ngày 16-8, khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đồng loạt kiểm tra đối với 2 cơ sở gồm: Nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân, phường Nam Đông Hà) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

NÓNG: "Đột kích" nhà hàng và vũ trường ở Quảng Trị, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm người dương tính với ma túy tại nhà hàng, vũ trường ở Quảng Trị

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó có 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”; 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng “bóng cười”. 

Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật, tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng này, lực lượng chức năng phát hiện có 21 bình khí nén. 

Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người tại cơ sở này, lực lượng công an phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy. 

NÓNG: "Đột kích" nhà hàng và vũ trường ở Quảng Trị, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy- Ảnh 2.

NÓNG: "Đột kích" nhà hàng và vũ trường ở Quảng Trị, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy- Ảnh 3.

Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra các cơ sở, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory. Tại đây, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách; trong đó, 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra tại kho vũ trường này, lực lượng chức năng phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại 2 cơ sở trên có tổng cộng 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Kiểm tra vũ trường "hot" nhất Hải Phòng, phát hiện nguyên chủ tịch phường và vợ dương tính ma túy

Kiểm tra vũ trường "hot" nhất Hải Phòng, phát hiện nguyên chủ tịch phường và vợ dương tính ma túy

(NLĐO)- Kiểm tra vũ trường, cơ quan công an phát hiện nguyên chủ tịch UBND phường cùng vợ là nguyên phó chủ nhiệm UBKT quận ủy dương tính với ma tuý

Kiểm tra vũ trường New MDM "hot" nhất Hải Phòng, phát hiện 26 "dân chơi" dương tính ma túy

(NLĐO)- Bất ngờ kiểm tra vũ trường MDM lớn nhất thành phố Cảng vào 0 giờ 15 phút, Công an TP Hải Phòng phát hiện 26 người dương tính với ma túy

Đột kích quán bar, phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính với ma tuý

(NLĐO) - Đột kích quán Bar Star 3 Club lúc nửa đêm, công an xác định 32 người dương tính với ma tuý và phát hiện nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma tuý

