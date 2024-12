Đột kích quán Bar HV ở Bình Phước, phát hiện 30 người đang "phê" ma tuý và 1 khẩu súng

Ngày 18-12, Công an TP Đồng Xoài đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước lấy lời khai chủ quán Bar HV và những người liên quan để điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Quán Bar HV thời điểm bị đột kích - ảnh VT

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16-12, tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú ập vào kiểm tra quán Bar HV, địa chỉ tại khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 81 người (27 nhân viên và 54 khách) đang nhảy nhót trong tiếng nhạc vặn hết công suất, trên bàn bày các loại rượu mạnh. Phát hiện công an, nhiều người âm thầm tìm đường thoát nhưng bị chặn lại.

Nhiều nam thanh nữ tú bị phát hiện dương tính với ma túy - ảnh: VT

Qua test nhanh, tổ công tác phát hiện 30 thanh niên nam nữ (đội tuổi từ 15 – 35 tuổi) dương tính với chất ma túy và 5 bàn tiệc tổ chức sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều vật dụng được khách dùng để sử dụng ma tuý.

Khẩu súng bị công an thu giữ - ảnh: VT

Điều tra nhanh, công an đã bắt khẩn cấp Lê Cảnh Quân (SN 2004, quê Nghệ An, tạm trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi đột kích quán Bar HV, tổ công tác đã đưa tổng cộng 30 người cùng tang vật về trụ sở Công an TP Đồng Xoài lấy lời khai phục vụ điều tra.



Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã phát lệnh toàn lực lượng công an tỉnh và công an huyện, thị xã, thành phố… trên địa bàn ra quân trấn áp tội phạm. Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng với Công an TP Đồng Xoài lập được nhiều chiến công trong thời gian qua.