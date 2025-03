Đột nhập ký túc xá lấy nhiều tài sản rồi... gửi đồ trộm cắp về trước

Chiều 14-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Phan Hoàng Bảo Nam (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phan Hoàng Bảo Nam bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 4-3, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhận được trình báo của Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Du về việc rạng sáng cùng ngày có kẻ gian đột nhập khu ký túc xá trộm cắp 2 máy tính xách tay và 3 điện thoại di động.

Sau đó, Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng trộm cắp là Phan Hoàng Bảo Nam, đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Tháp.

Tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến Đồng Tháp bắt giữ Nam.

Bước đầu, Nam khai nhận hôm 1-3 đã đón xe khách từ TP HCM đến Đắk Lắk để trộm cắp tài sản. Mục tiêu Nam nhắm đến là các khu ký túc xá học sinh, sinh viên.

Sau 3 ngày dò la ở nhiều khu ký túc xá, đến đêm 3-3 rạng sáng 4-3, Nam đột nhập Trường THPT Chuyên Nguyễn Du để trộm cắp tài sản.

Để tránh sự truy vết của lực lượng công an, sau khi trộm cắp, Nam gửi tài sản theo xe khách về tỉnh Đồng Tháp trước rồi đón xe về sau.