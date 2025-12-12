HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đột phá hạ tầng, kiến tạo vị thế

VĂN DUẨN

Đến ngày 8-12, trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỉ đồng

 245 dự án, công trình thuộc nhiều lĩnh vực dự kiến sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước vào ngày 19-12, trong đó có 78 công trình, dự án trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không

Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần kiến tạo vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Hoàn thành 3.188 km tuyến chính cao tốc

Theo rà soát, tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến ngày 8-12, trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỉ đồng. Những dự án, công trình này chủ yếu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, kỹ thuật, y tế, giáo dục, nhà ở. Đây đều là các công trình quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Phùng Tiến Vinh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Xây dựng, cho biết dự kiến có 159 công trình, dự án khởi công và 86 công trình, dự án khánh thành ngày 19-12. Trong đó, 39 dự án là của các bộ, ngành; 42 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 164 dự án của các địa phương. Phân theo nhóm, 10 dự án thuộc nhóm quan trọng quốc gia, 62 dự án nhóm A, 149 dự án nhóm B và 24 dự án nhóm C.

Riêng lĩnh vực giao thông, 78 công trình, dự án được lên kế hoạch khởi công, khánh thành dịp này. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự kiến đến ngày 19-12, cả nước sẽ hoàn thành 3.188 km tuyến chính cao tốc và 1.700 km đường bộ ven biển. Riêng sân bay quốc tế Long Thành sẽ hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Đột phá hạ tầng, kiến tạo vị thế - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng thông xe ngày 19-12. Ảnh: TỬ TRỰC

Trong số các công trình giao thông khánh thành ngày 19-12, 11 dự án là do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Đó là các dự án: Nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang; đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (tuyến chính); cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT; nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu bến cảng container Cái Mép; thông xe kỹ thuật 6 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Hậu Giang - Cà Mau, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2).

Cũng trong ngày 19-12, có 5 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản sẽ được khởi công. Đó là các dự án: Mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn; tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (hạ tầng kết nối một số công trình nhà ga); hoàn thiện hầm Núi Vung và hầm Thần Vũ thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đột phá hạ tầng, kiến tạo vị thế - Ảnh 2.

Sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện những khâu cuối cùng để khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19-12 Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Đường sắt tốc độ cao kết nối với Trung Quốc

Một trong những công trình giao thông trọng điểm được khởi công dịp này là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tuyến đường sắt này dài hơn 419 km với 18 nhà ga; điểm đầu kết nối ray giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch đường đôi nhưng giai đoạn đầu xây dựng đường đơn khổ 1.435 mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Các tàu trên tuyến sử dụng công nghệ động lực tập trung với tốc độ khai thác 120-160 km/giờ. Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 khởi công ngày 19-12-2025; dự án thành phần 2 khởi công cuối năm 2026.

Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết Bộ Xây dựng đã thống nhất với các địa phương chọn 5 ga thuộc dự án thành phần 1 khởi công đồng loạt ngày 19-12, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài và Hải Dương Nam. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng để san ủi, phục vụ khởi công. Mặt bằng 4/5 ga đã san ủi xong, riêng ga Bắc Hồng muộn nhất ngày 12-12 sẽ hoàn thành. 

Sẵn sàng mở rộng tuyến cao tốc về miền Tây

Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km, đi qua TP HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp; điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, điểm cuối ở phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2; tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường 41 m, vận tốc 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc 100 km/giờ. Theo quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ xây dựng 12 làn xe, còn đoạn Vành đai 4 - Trung Lương 10 làn xe. Toàn tuyến có 2 trạm dừng nghỉ tại Km28+200 và Km78+220.

Tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Xây dựng, thông tin dự án đã được giải phóng mặt bằng từ giai đoạn 1 nên sau ngày 19-12, các nhà thầu có thể thi công ngay.

Tác động kép từ việc đầu tư hạ tầng

Theo nhiều chuyên gia, việc khởi công hàng loạt dự án, công trình giao thông trọng điểm trên cả nước ngày 19-12 mang ý nghĩa đặc biệt với nền kinh tế.

Chuyên gia kinh tế - TS Huỳnh Thanh Điền cho rằng chi phí logistics của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất trong khu vực, từ vận chuyển hàng hóa đến các chi phí liên quan. Điều này kéo theo năng suất tổng hợp thấp và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của hàng hóa Việt Nam còn hạn chế.

Muốn giải bài toán này, không có cách nào khác ngoài việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, liên tỉnh, phù hợp với quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và quy hoạch phát triển mới được phê duyệt. Ông Điền nhận định đầu tư về hạ tầng sẽ có tác động kép - vừa đóng góp ngay vào tăng trưởng thông qua việc tạo công ăn việc làm và kích thích vốn tư nhân tham gia vừa tạo nền tảng tăng trưởng cho nhiều năm sau.

"Khi các dự án hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ tạo điều kiện lưu chuyển hàng hóa nhanh hơn, chi phí giảm xuống... và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng được cải thiện rõ rệt. Đầu tư công chính là một trong những mũi nhọn, vừa mang lại hiệu quả trước mắt vừa tạo nền tảng lâu dài cho nền kinh tế" - ông Điền phân tích.

L.Giang


