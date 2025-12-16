ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Bước đi chiến lược cho ngành hàng không

Ngày 15-12, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, bước chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng trước khi sân bay này đón các chuyến bay có chở hành khách vào ngày 19-12.

Sẵn sàng cho ngày trọng đại

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết để bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, các đơn vị đã dồn toàn lực, huy động hơn 15.000 nhân lực, 3.000 máy móc (tăng hơn 1.000 nhân lực so với đầu tháng 11-2025) thi công cả ngày lẫn đêm. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục trọng yếu như đường cất/hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Trước đó, tối 11-12, lần đầu tiên toàn bộ hệ thống đèn hiệu đường cất/hạ cánh (đường băng) số 1 sân bay Long Thành được bật sáng, đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đường băng số 1 cũng là đường băng sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Long Thành trong chuyến bay kỹ thuật - bước kiểm tra hệ thống nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 19-12. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày này, ACV đang cho các nhà thầu tăng tốc thi công nhà ga, dọn dẹp, làm đẹp công trường để sẵn sàng cho lễ đón chuyến bay chính thức đầu tiên và khánh thành một số công trình dự án thuộc sân bay Long Thành (giai đoạn 1) vào ngày 19-12.

Trong đó, công trình nhà ga hành khách - "trái tim" của sân bay Long Thành - được khởi công vào tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Hiện ở đây đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt vách kính và các kết cấu thép. Đơn vị thi công đang gấp rút lắp đặt các thiết bị khác ở nhà ga như: ống lồng, hệ thống thiết bị soi chiếu hành lý, máy soi, thiết bị soi chiếu an ninh.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ 5 sao

Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã vận chuyển đến công trường, nhà thầu đang khẩn trương thi công giá đỡ, lắp đặt thiết bị tại nhiều vị trí cổng; đồng thời, đẩy nhanh lắp đặt, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý; thang máy…

Về đường cất/hạ cánh, đã hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt trang thiết bị và đã tiến hành bay hiệu chuẩn đủ điều kiện để khai thác. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khe rãnh thoát nước bề mặt, kháng trượt; trám khe co giãn; sơn vạch; tổng vệ sinh.

Các hạng mục khác như nhà để xe, nhà ga hàng hóa, hàng rào… đều đang triển khai rút ngắn tiến độ từ 3 - 6 tháng so với hợp đồng đã ký nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành cơ bản trước ngày 19-12 và đưa vào khai thác thương mại đồng bộ với các hạng mục chính trong nửa đầu năm 2026.

Hai tuyến đường T1 và T2 kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12.

Bên cạnh hạ tầng, ACV đã xây dựng bộ máy hoạt động cho sân bay và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các hãng hàng không hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định.

Cụ thể, các phương án khai thác, kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo đã được triển khai. ACV đã xây dựng các quy trình và quy chuẩn vận hành chi tiết, trong đó tập trung vào chính sách trải nghiệm của hành khách, bảo đảm chất lượng dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn đánh giá của Skytrax. Song song đó, đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn về sân bay thông minh và sân bay xanh với sự tích hợp của sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo, giảm phát thải khí CO2.

Nâng cấp sân bay Nội Bài và sân bay Vinh Đại diện ACV cho biết bên cạnh việc khánh thành sân bay Long Thành, từ ngày 19-12, có 2 dự án hàng không đưa vào khai thác là dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh và dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Sân bay Vinh đón máy bay trở lại sau 6 tháng "đóng cửa" để thực hiện 3 dự án sửa chữa, cải tạo đường băng, nhà ga, sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Sau khi nâng cấp, nhà ga hành khách T1 đáp ứng công suất khai thác từ 3 - 3,5 triệu hành khách/năm đến giai đoạn năm 2030; sân đỗ máy bay bảo đảm khai thác 9 vị trí đỗ các loại máy bay code C (Airbus A320, A321 và tương đương). Hệ thống máy soi chiếu 3D tại khu soi chiếu trung tâm nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG NGỌC Còn dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài dự kiến khánh thành vào ngày 19-12, sau hơn 18 tháng thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa bảo đảm khai thác, nâng công suất từ 10 triệu lên 15 triệu khách/năm. Sau khi mở rộng, tổng diện tích sàn nhà ga tăng từ hơn 139.000 m² lên hơn 200.000 m². Hệ thống quầy check-in được nâng từ 96 lên 144, trong đó có 24 quầy tự gửi hành lý. Tại sảnh đi, 24 ki-ốt tự động cho phép hành khách làm thủ tục, chọn ghế và in thẻ lên máy bay. Ba khu soi chiếu an ninh được bố trí thay vì 2 khu như trước đây, trong khi số cửa ra máy bay tăng từ 17 lên 30. Khu vực trả hành lý tăng số băng tải từ 6 lên 8 để rút ngắn thời gian chờ. Tại 2 công trình mới khánh thành, hành khách sẽ được trải nghiệm loạt công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học từ cổng check-in đến cổng an ninh; hệ thống máy soi thế hệ mới 4 đầu phát 2 chiều xử lý hành lý nhanh hơn; máy quét cơ thể (Body Scanner) mang lại trải nghiệm kiểm tra an ninh tiện lợi và thân thiện. D.Ngọc

Lúc 16 giờ ngày 15-12, máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001, đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành. Đây là chuyến bay kỹ thuật, mục đích để kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 19-12. Sau khi hạ cánh, máy bay lăn từ từ trên đường băng, rồi vào sân đỗ. Tại đây, máy bay Boeing 787 được hai vòi rồng phun nước chào đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn tại sân bay Long Thành. Tiếp đó, xe chuyên dụng kéo máy bay vào vị trí sân đỗ để thực hiện chuỗi hoạt động như các chuyến bay thương mại khác. Theo kế hoạch, ngày 19-12, 3 máy bay của 3 hãng hàng không khởi hành từ sân bay Nội Bài sẽ lần lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành, sau đó quay trở lại sân bay Nội Bài.

(Còn tiếp)

